De ce a dispărut Dan Bordeianu din showbiz. Unii ar vrea să aibă norocul lui, dar el a fugit din cauză că...

Au trecut 20 de ani de când prima telenovelă românească, „Numai iubirea”, ajungea pe micile ecrane. Producția a făcut furori, iar românii au fost cuceriți de povestea personajelor. La acea vreme, Dan Bordeianu și Adela Popescu erau în prim plan, iar povestea lor de iubire din serial s-a transformat în una reală. Timpul a trecut însă, cei doi s-au despărțit cu ani în urmă, iar daca ea a rămas în lumina reflectoarelor, el a decis să se retragă. Care este motivul pentru care Dan Bordeianu a renunțat la toată faima și s-a făcut nevăzut?

Dan Bordeianu este unul dintre actorii care în urmă cu ani de zile făcea majoritatea domnișoarelor să suspine. Rolul din „Numai Iubirea” l-a propulsat în centrul atenției, iar acesta avea numeroase fane. Pentru o lungă perioadă, actorul s-a bucurat de popularitate, apoi a dispărut brusc. Dan Bordeianu și-a dorit să iasă din lumina reflectoarelor, iar acum a dezvăluit motivul pentru care a ales să facă asta. Ce l-a împins să ia decizia radicală?

La 20 de ani de la prima telenovelă românească, „Numai Iubirea”, Dan Bordeianu a fost invitat într-o ediție specială a emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, unde a vorbit despre perioada de glorie și motivele care l-au făcut să renunțe la ea.

Așa cum spuneam, atunci când telenovele românești i-au cucerit pe români, Dan Bordeianu era în centrul atenției și se bucura de o mulțime de fani. Însă, se pare că tot acest succes nu a fost pe gustul său și chiar l-a copleșit, acesta fiind și motivul pentru care a decis să facă un pas în spate. Pe lângă volumul mare de muncă pe care îl presupuneau telenovelele, Dan Bordeianu a mărturisit că popularitate pe care o căpătase l-a speriat și îl făcea să se simtă inconfortabil.

Așa că actorul a decis să se retragă din showbiz, iar toată atenția și-a îndreptat-o pe activitatea sa de pe scena teatrului. Deși a renunțat la lumina reflectoarelor, Dan Bordeianu și-a continuat cariera în actorie, iar pe lângă piesele de teatru în care joacă, acesta a bifat roluri și în numeroase filme, cel mai recent dintre ele fiind „Libertate”.

„Eu am dispărut din mediul ăla pentru că munceam foarte mult. Filmam 15-16 ore pe zi. Șapte zile pe săptămână, trei ani de zile. (…) Locuiam în Piața Iancului, chiar în intersecție. Și am parcat mașina cam la vreo zece metri de scara blocului. Și pe ăia 10 metri am fost oprit de vreo trei oameni – n-o să uit niciodată – să mă felicite, foarte drăguți și amabili. Eu nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut niciodată faima aia.

La nivelul ăla – când sunt 30.000 de oameni în fața ta și tu faci un semn cu mâna și ăia urlă – faima e nefirească. Nu prea știi cum să reacționezi. Dacă eu spun o poezie în fața a 30.000 de oameni și lor le place și aplaudă, mă simt confortabil. Dar când doar apar și ăia urlă, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu mi se leagă în cap. Am profitat de faima asta în a-i aduce la teatru. În același timp, marketingul care se practica în perioada aia nu se concentra pe calitatea meseriei. Se practica pe vacanțe, celebru, bani, chestii, coperți de revistă. În ultimă instanță, era un produs comercial”, a declarat Dan Bordeianu.