Povestea zdrobitoare a Cristinei Pîrv, cea mai bună voleibalistă din istoria României: ”Avea două amante, a fost condamnat la închisoare…”

În vârstă de 46 de ani, Cristina Pîrv este considerată cea mai bună voleibalistă a Românie. Dar bucuriile și satisfacțiile sportive adunate de Cristina, de-a lungul timpului, au fost însoțite și de o poveste de viață cutremurătoare.

Cristian Pîrv a fost căsătorită – timp de 10 ani – cu un sportiv desemnat… cel mai bun voleibalist al lumii. Este vorba despre Gilberto Amauri de Godoy Filho, pe scurt Giba, după cum consemnează GSP LIVE. Cristina Pîrv a fost invitată în emisiunea moderată de Costin Ștucan, iar dezvăluirile făcute de ea sunt pur și simplu emoționante. Cristina și Giba au divorțat de curând, iar sportiva a revenit în țară.

Din cele spuse de ea, Cristina a trăit un adevărat calvar alături de soțul ei. Cristina îl acuză pe fostul său soț, marele Giba, că ar fi avut doua amante și că în prezent nu își achită pensia alimentară obligatorie.

„Știu că soțul meu avea două amante, poate chiar și mai multe. Am dus-o un an după ce am aflat tot, dar după am pus punct. L-am creat într-un anumit fel în mintea mea, dar el era cu totul altceva în realitate”, a dezvăluit sportiva. „A fost condamnat la închisoare pentru că nu plătește pensia alimentară, urmează a 3-a condamnare. 20.000 de euro trebuie să îmi dea. Pensia alimentară nu este pentru mine, ci pentru copiii noștri” ,a mai spus Cristina Pîrv la GSP LIVE.

”Fiul meu nu văzuse niciodată zăpadă”

Cristian Pîrv a lăsat Brazilia pentru a reveni în România.

„Ne-am întors în luna august, anul trecut, în 2018. A fost foarte interesant, pentru că în Brazilia nu sunt schimbări de anotimpuri. Am savurat vara, când a fost foarte cald, apoi a venit toamna, cu frunzele care cădeau și aveau toate culorile, apoi iarna. Fiul meu, de exemplu, nu văzuse niciodată zăpadă. Fiică-mea a văzut-o acum vreo zece ani, când eram în Rusia. Chiar am savurat anotimpurile așa. Mergeam și făceam fotografii și ne minunam: acum e vară, acum e toamnă, acum e iarnă. A fost foarte interesant. Și pentru mine, pentru că de mult nu am mai văzut schimbările astea ale naturii care-s de la Dumnezeu”, a declarat Cristina Pîrv pentru doarvolei.ro.