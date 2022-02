“Prefer să plâng într-un Ferrari, decât într-o căruță!” Povestea transsexualului Daria Jane, după operațiile de 80.000 de euro

Daria Jane este una dintre cele mai cunoscute persoane trans din România. Tânăra de 23 de ani a înregistrat milioane de vizualizări pe platformele sociale cu povestea ei și a ales să vorbească în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre dificultățile pe care le întâmpină un transsexual în țara noastră. Până la vârsta de 18 ani, Daria se numea Darius Bulzan, iar mintea de femeie se simțea captivă într-un corp de bărbat. 80.000 de euro mai târziu, Daria se declară mulțumită de schimbarea făcută, dar nu și de stigma socială autohtonă pe care o primește.

În urmă cu nouă ani, Daria Jane a șocat lumea cu apariția sa la “Românii au talent”, unde a prezentat un număr de contorsionism. Încă de atunci, Darius începea să își croiască traseul către noua versiune a propriului eu, povestind cum colegii de școală de la acea vreme îl apostrofau pentru orientările sale si sexualitatea greșit înțeleasă.

“Prefer să plâng într-un Ferrari, decât într-o căruță!”

Ajuns la vârsta majoratului, Darius a decis să facă pasul cel mare, începând cu tratementele hormonale, implant cu silicon și operația propriu-zisă de eliminare a organului sexual masculin. Niciunul dintre acești pași nu a ridicat probleme atât de serioase influencerului, pe cât a fost acceptarea propriei sexualități și asumarea în fața celorlalți: “Cea mai grea etapă pentru mine a fost asumarea publică, în sensul de Youtube, pentru că operațiile chiar dacă au fost nasoale, în sensul de dureroase, s-au dus, a fost o perioadă de câteva luni și gata!”

Vloggerița povestește cu lux de amănunte cum a arătat și momentul în care și-a asumat integral noua identitate, pe un vas de croazieră, în Barcelona, departe de țara natală, loc pe care aceasta îl percepe lipsit de empatie pentru persoanele trans: “Am avut un breakdown atunci, am început să plâng și am zis că nu asta trebuie să fiu, că eu vreau să fiu fată și a fost trist. Am stat cu mama și am băut pina colada în lacrimi pe vas! Prefer să plâng într-un Ferrari, decât să plâng într-o căruță!”, ne-a declarat în exclusivitate Daria Jane.

“Bărbații ar vrea să fie cu mine, dar nu și-ar asuma asta în fața societății!”

Daria a dezvăluit și cum este privită de către bărbați, atât înainte, cât și după ce aceștia află de tranziția prin care cea pe care o au în față a trecut de la începuturile sale și până la forma finală: “Am mulți oameni care îmi scriu, mă refer la bărbați, care ar vrea să fie cu mine sau să încerce ceva, dar în niciun caz nu și-ar asuma asta în fața societății. Dacă n-ar exista stigma asta, probabil n-ar mai fi fost asta o problemă! Am avut un iubit online care și-a asumat că e cu mine, dar era totul online, până când a aflat familia lui și când a aflat, a fost groaznic și ne-am despărțit!”

Instagram modelul a făcut confesiuni și cu privire la costurile suportate pentru a-și îndeplini visul de a deveni femeie: “Probabil o s-ajung pe la vreo 80.000 de euro, în sensul în care au fost multe operații sau operații pe care a trebuit să le refac în afară și s-a adăugat. În general sunt niște operații de bază care contează: în cazul meu schimbarea de sex, care e cât se poate de clară, operații la față care se duc destul de departe și tratamentul hormonal care nu e atât de scump!”, a mai precizat Daria Jane.

