Prepeliță îi aduce pe „vulturi” la un punct de play-off: „Ne așteaptă un meci de care pe care la Botoșani!”

Andrei Prepeliță, antrenorul principal al formației FC Argeș, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o pe teren propriu cu FCSB, scor 1-0, că le-a cerut jucătorilor să rămână concentrați în perspectiva finalei de play-off de luni de la Botoșani.

„Am vorbit cu băieții, trebuie să rămânem concentrați, să fim axați pe refacere. Ne așteaptă un meci de care pe care la Botoșani. Trebuie să ne revenim din euforie și să ne refacem fizic și psihic. A fost un meci greu. Știam cu cine jucăm. Chiar dacă au avut absenți, au calitate bună. Am încercat să fim organizați, compacți și ne-am dorit să facem un pressing avansat, să îi punem sub presiune. Așa au greșit și ne-am creat ocazii în primele minute. Asta le-a dat un imbold jucătorilor. Am încercat să conservăm rezultatul și ne-a reușit. E o problemă a noastră. După ce marcăm, facem un pas în spate, nimeni nu le-a cerut asta. Am vorbit ca în a doua repriză să stăm avansați, eu credeam că ne mai trebuie un gol ca să câștigăm. Au avut câteva șanse, pe contraatac am mai avut și noi două situații. E bine că s-a terminat așa, vom analiza ce s-a întâmplat asta și mergem să ne jucăm șansa. Le-am spus jucătorilor că trebuie să câștigăm puncte, am avut o strategie în iarnă. Ne-am uitat ce etape avem la început. Erau echipe din subsolul clasamentul unde puteai să aduni puncte chiar dacă nu erai în cea mai bună formă. Apoi, echipa a început să își revină de la meci la meci”, a declarat Andrei Prepeliță.

În urma victoriei cuu FCSB, FC Argeș a acumulat 45 de puncte, apropiindu-se la o lungime de FC Botoșani pe care o va întâlni în finala pentru locul 6 luni în Moldova.