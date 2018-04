Ilie Năstate și Brigitte s-au împăcat, iar tenismenul susține că o așteaptă pe brunetă acasă. Presupusa amantă a fostului sportiv a apărut aseară în cadrul unei emisiuni tv, unde a vorbit despre ce fel de relație are, de fapt, cu Ilie. Denisa Dumitraș a vrut să clarifice situația și să vorbească despre acuzațiile care i-au fost aduse.

Presupusa amantă a lui Ilie Năstase a negat că ar avea o relație cu legenda tenisului și a mărturisit că a înțeles de ce Brigitte a reacționat așa. Bruneta susține că e foarte bună prietenă cu fostul tenismen, dar că nu există ceva mai mult de atât. Brigitte a tunat și a fulgerat săptămânile trecute după ce a aflat că Ilie Năstase are amantă. Vedeta a amenințat-o pe Denisa Dumitraș și ar fi pus detectivii particulari pe urmele ei.

Diana Dumitraș, presupusa amantă a lui Ilie Năstase: „Îi cer iertare lui Brigitte!”

După ce a plecat de la Kanal D, unde a fost reporter, Denisa Dumitraș a venit la Antena 1 să vorbească despre situația în care se află. Ea susține sus și tare că doar s-a bucurat să iasă la masă cu Ilie Năstase și că nu s-a gândit prea mult la ce ar crede soția lui. Mai mult, presupusa amantă a lui Ilie Năstase a declarat că o înțelege pe Brigitte.

„Nu aş vrea să fiu în situaţia ei. Ştiu că ea îl iubeşte foarte mult şi nu cred că există altă femeie care să-l iubească mai mult pe Ilie Năstase. Nu sunt eu de vină pentru ceea ce se petrece între ei. Au fost şi alte femei înaintea mea. Dacă am ieşit cu Ilie Năstase la masă, am făcut-o când ea a anunţat că divorţează. Nu aş fi ieşit dacă ştiam că ei sunt bine. Nu aş fi acceptat să ies cu un bărbat însurat. Eu aveam un proiect profesional. Chiar de 1 Decembrie, Ilie Năstase mi-a dat un interviu foarte frumos, în care a vorbit despre Brigitte.

Când a venit ea la restaurant, Ilie tocmai pleca. A început să ţipe, iar eu am fugit, pentru că în faţa acestui comportament de doamnă, nu aveam ce să fac altceva. Am vrut să-mi salvez părul. Acum, nu mai am acest proiect, pentru că am plecat de la acea televiziune. Este adevărat că am sărit graniţa de la profesional la prietenie. Nu am primit cadouri de la Ilie Năstase, aşa cum s-a spus. Cred că şi eu aş fi geloasă dacă l-aş vedea pe prietenul meu că are o relaţie de prietenie cu o altă fată. Dacă ea consideră că eu am greşit, îi cer iertare. Eu am fost prea euforică şi nu am ştiut să gestionez situaţia. M-am bucurat că ies cu Ilie Năstase la masă şi atât”, a spus Denisa la Xtra Night Show.