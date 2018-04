Brigitte Năstase a spus totul despre relația cu Ilie Năstase. Ea a dezvăluit că a vrut un copil cu fostul mare tenismen, dar el făcuse o promisiune. Brigitte a mai spus că a fost maltratată și a ajuns să facă operații estetice din frustrări.

„Ilie la început nu mi-a făcut cadouri, mi-a cumpărat un ceas, de mine s-a spus că sunt prost îmbrăcată şi că am făcut puşcărie. Când ne-am căsătorit Ilie avea altă femeie…

Și de frustrare am început să mă operez, la sâni mi-am pus implanturi. Am crezut că am cancer… am avut noroc. M-am hotărât să fiu un alt om, să fiu cea mai bună variantă a mea, eu îl am pe Dumnezeu.

Am hotărât ca Ilie să nu mai conteze aşa de mult pentru mine, anul trecut l-am petrecut în spital operându-mă estetic. Cine m-ar fi iubit, m-ar fi iubit oricum. Cine te apreciază, te apreciază pentru ceea ce eşti în interior.

M-a înşelat pentru că nu am pus preţ pe mine, el îşi iubea fosta soţie când l-am cunoscut. El mă vedea o femeie deşteaptă şi capabilă. El a văzut ceva asemănător în mine cu fosta sa soţie.

Îmi doream un copil cu el, Ilie i-a promis fostei soţii că nu o să facă un copil cu mine.

Ea l-a pus să semneze acte că o să-i rămână ei casa. Eu vreau să fiu fericită, au fost chestii cu Ilie care nu m-au lăsat să fiu fericită, gen Amalia…

Eu vreau să fiu fericită. Am avut o relaţie cu un alt bărbat, Ilie mi-a tot scos ochii, când şi-a dat seama că mă poate pierde, atunci am început să am valoare pentru el”, a declarat Briggite Sfăt la „Acces Direct”.