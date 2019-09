Presupusul complice al lui Gheorghe Dincă, declarație-șoc. Ce spune despre relația cu criminalul

Un martor cu identitate protejată a declarat că un anume Bebe Strungaru ar face parte dintr-o rețea de trafic de minore. Mama Alexandrei Măceșanu a primit un telefon de la o femeie, iar aceasta l-a acuzat, fățiș, pe Bebe Strungaru.

Din informațiile oferite de respectiva femeie, Bebe Strungaru lua fete de până în 18 ani de la… Gheorghe Dincă și de la un alt bărbat, numele acestuia nefiind menționat. În fața unor acuzații foarte grave, Bebe Strungaru a reacționat. Acesta se apără în fața acuzațiilor și, mai mult, face o dezvăluire-șoc. Bărbatul spune că… nu l-a văzut niciodată pe Gheorghe Dincă. Strungaru are 63 de ani, declară că a făcut școala profesională de strungărie, la Severin și – conform spuselor sale – nu ar fi avut cum să se întânească, vreodată, cu ”Monstrul din Caracal”.

“Nu l-am văzut niciodată pe Gheorghe Dincă, nu am vorbit niciodată şi nu am avut nevoie niciodată de dumnealui. Eu am 63 de ani şi dumnealui 66. Eu am făcut şcoala profesională de Strungărie, la Severin. Dumnealui nu ştiu ce a făcut, dar în niciun caz nu am avut cum să ne întâlnim. Nu l-am cunoscut. Nu îl ştiam nici din vedere. Nu auzisem de el până acum. Nu m-a interesat”, a declarat Bebe Strungaru la RTV.

Rămâne de văzut dacă anchetatorii vor lua în considerare atât declarațiile mamei Alexandrei, cât și cele spuse de Bebe Strungaru. Ancheta se află în plină desfășurare și, firește, orice posibilă pistă este verificată.

Ce i-a spus misterioasa femeie mamei Alexandrei

Telefonul primit de mama Alexandrei Măceșanu are o importanță deosebită, ținând cont de faptul că este vorba despre informații despre o presupusă rețea de trafic de persoane. Iar personajele enumerate de femeie sunt Gheorghe Dincă și… Bebe Strungaru.

„În 2014 am fost luată la DIICOT cu treaba cu Bebe Strungaru, cu Tomel… De aici știu toată chestia. Bebe Strungaru, Sebastian îl cheamă pe el… Da, într-adevăr, el lua fete și de la Dincă și de la unul care acum e în pușcărie. Lui îi plac doar fetele tinere. Femeia de a fost la televizor că vezi, Doamne, bărbatul ei n-a avut nicio vină… Domnul e cel mai mare nenorocit… Când s-a luat toată cauza cu DIICOT-ul, eu eram acasă la una dintre fetele astea în casă, prietenă cu mine, m-au luat cum că m-au găsit în casă. Și acolo am aflat tot, cum că el lua fete de la unu Mirel, fete până în 18 ani, nu voia peste 18 ani. Le ducea unde stă el… ea era la muncă, el n-a avut timp să-i facă nimic la fată. Dacă fata a avut curajul să sune, dar nu a găsit-o el… Și fiica-sa, cum adică tu treci pe la tatăl tău prin fața casei și zici că n-ai intrat, dar ai văzut doi oameni ieșind din casă? Nu sunt mamă, dar mi se rupe sufletul… O vecină a zis că joi după-amiază, a văzut ieșind un fum gros, cum iese prin tubul de la crematoriu?”, i-a spus femeia mamei Alexandrei, la telefon.