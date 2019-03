Pretențiile fabuloase ale rapperului Big Ali pentru concertul din BOA

Unul dintre cei mai cunoscuți producători, cântăreți și DJ de peste Ocean, Big Ali, vine sâmbătă, 16 martie, în România, pentru un mega concert în Club BOA.

Cunoscut pentru cerințele sale extrem de ridicate atunci când onorează un eveniment, rapperul nu se dezminte nici de această dată. Acesta a solicitat organizatorilor următoarele: transport de la aeroport cu una dintre cele mai scumpe mașini din gama de lux Mercedes Benz Van, escortă formată din 4 agenți de securitate pe toată perioada șederii, apartament prezidențial, șampanie, caviar, platouri regale de fructe și lista poate continuă. Artistul promite o noapte incendiară la care este asteptat un public numeros: clienți fideli ai locației, dar și o mulțime de invitați străini veniți de peste hotare.

Ali Fitzgerald Moore (născut pe 25 februarie 1978), cunoscut sub numele de scena Big Ali și anterior ca Breakingz Grimer , este un cântăreț-compozitor , DJ și rapper născut în Queens, New York. Artistul a participat că MC la Festivalul de Film de la Cannes și este în fiecare an rezident al salonului VIP de la Saint Tropez. In cariera sa, artistul a colaborat cu mulți artisti de succes: Busta Rhymes, Dollarman, DJ Hardwell sau Jean Roch.