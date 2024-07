Prețuri ireale în Aeroportul Otopeni acum, în iulie 2024. Cât costă o cafea și o sticlă de apă la 0.5 litri

Este perioada concediilor, iar Aeroportul Otopeni din București este tranzitat zilnic de mii de turiști. În cazul orelor de vârf, pasagerii sunt nevoiți să treacă testul răbdării. Întors recent dintr-o vacanță în Corfu, un român s-a decis să-și facă publică experiența deloc plăcută din aeroport. Mai mult de atât, acesta a făcut comparație între prețurile ireale din România și cele din Grecia. Cât costă o cafea și o sticlă de apă la 0,5 litri – în iulie 2024.

Întors recent dintr-o vacanță din Grecia, un român s-a decis să-și facă publică experiența. Diferențele de prețuri și condiții au fost principalele motive pentru care s-a decis să pună pe foaie diferențele notabile dintre Aeroportul Otopeni și cel din Corfu. Nimeni nu se aștepta ca prețurile din România să fie atât de piperate.

Prima dezamăgire a fost chiar în ziua plecării. Într-o zi caniculară de vară, acesta a ajuns pe Aeroportul Otopeni și mare i-a fost mirarea când a constatat că incinta era supraaglomerată de turiști, iar aerul condiționat cedase: ”Aici nu au aer condiționat”, a fost remarca mezinului grupului, la care adulții au ridicat din umeri. Am aflat ulterior că inspectorii ANPC au aplicat o amendă administrației aeroportului de 10.000 de lei”, a spus românul, potrivit observatorulph.ro.

Pentru că avionul avea întârziere, iar căldura era sufocantă, turistul a mers la tonomatele pentru a cumpăra o răcoritoare. În speranța că va găsi produse la un preț mai accesibil, acolo a constatat o apă Dorna la 0,5 litri costă 9,5 lei, un suc Nestea la 0,4 litri costă 13 lei. Și asta nu este tot, în zona restaurantelor, o cafea costă 25 de lei, un hotdog 60 de lei, un covrig 10 lei, iar o salată cu piept de curcan costă 59 de lei (260 de grame).

Citește și: CÂT A AJUNS SĂ COSTE O STICLĂ DE SUC ÎN AEROPORTUL OTOPENI. PREȚUL ESTE MAI MARE DECÂT ÎN PARIS: „AȘA SE FAC MILIOANELE”

7 zile mai târziu, românul s-a aflat la terminalul plecări de pe aeroportul din Corfu: ”Aici, altă viață: aer condiționat, mult mai multe scaune decât la Otopeni, curățenie lună și credeți-mă, la fel de multă lume ca pe Otopeni. Am găsit apă cu 60 de cenți (aproximativ 2,8 lei), am mâncat o pizza întregă cu 6,5 euro și am băut o cafea cu 1,5 euro”, a mai spus românul.

În urma celor două experiențe, turistul se declară dezamăgit de condițiile de pe Aeroportul Otopeni, prețurile exorbitante și gestionarea ineficientă a infrastructurii. Concluzionând, acesta a mărturisit că aeroportul din Corfu oferă turiștilor condiții plăcute, demonstrând cum o bună gestionare poate face diferența.

”P.S. La întoarcerea pe Aeroportul din Otopeni am constatat cât de românește s-au făcut circuitele pentru Schengen. Prieteni, am zis că nu e adevărat! Am intrat pe terminalul plecări, printre cei care așteptau să se îmbarce în același avion, dar cu o destinație diferită.

”Mai plecăm odată?” a glumit cineva din gașcă, văzând haosul. După ce am bâjbâit prin terminal, am găsit un indicator pentru preluare bagaje, care nu avea ce să caute la ”plecări”. Așa am ajuns, fără indicații sau marcaje suplimentare, doar bazându-ne pe intuiție, pe fostul coridor de la sosiri, până am reușit să ne recuperăm valizele. Ca la noi: atât s-a putut…. Aici nu mai e vorba de șpagă, ci de prostie. Multă prostie..”, a concluzioant românul.