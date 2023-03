Prețuri record în Mamaia! Cât costă două nopți de cazare, de 8 Martie

Hotelurile din Mamaia au atins un nou record, cu ocazia zilei de 8 martie, după ce au pregătit pachete speciale pentru doamne și domnișoare. Iată cât va trebui să scoți din buzunar pentru două nopți de cazare în cele mai exclusiviste locuri de pe litoralul românesc.

De departe una dintre cele mai așteptate zile, din această perioadă, este cea de 8 martie, când se sărbătorește Ziua Femeii. Atunci, toate doamnele și domnișoarele au parte de toată atenția bărbaților din jur. Hotelierii nu au ratat momentul și au creat pachete speciale pentru cei care doresc să petreacă momente frumoase la malul mării.

Cât costă o cazare de două nopți în Mamaia, de 8 martie 2023

Multe doamne și domnișoare au luat decizia de a sărbători ziua de 8 martie la malul mării, motiv pentru care au rezrvat două nopți în Mamaia. Administratorii de hoteluri le-au așteptat cu brațele deschise și cu oferte care mai de care mai atractive.

Astfel, pentru un cuplu care a ales, de exemplu, un hotel de lux, cu 4 stele, de la malul mării, prețul este de 1.800 de lei. În acești bani sunt incluse printre multe altele, o cină festivă și băuturi. Pentru servicii extra, precum împachetări cu ciocolată, doamnele sau iubiții lor vor scoate din buzunar între 99 și 275 de lei.

„Avem un pachet special creat, The power of a beautiful woman se numește. O zi de relaxare la SPA. O împachetare cu ciocolată naturală plus un masaj de relaxare cu ulei cald de ciocolată 275 de lei pachetul”, a spus Costina Ciorbariu, managerul unui hotel din Mamaia, potrivit stirileprotv.ro.

„O formație, foarte bună, dansuri grecești, ca băutură am pregătit un free bar, doamnele pot consuma orice tip de băutură și alcoolică și non alcoolică”, a completat Nicu Roșu, organizator evenimente.

Prețuri mai mari ca în alte orașe din Europa

Chiar dacă hotelurile din Mamaia sunt deja pline în această perioadă, agențiile de turism avertizează că există oferte și mai bune pentru același interval stabilit. Cu alte cuvinte, pentru 3 nopți petrecute într-un hotel de 4 stele din Roma, un cuplu va scoate din buzunar 1.720 de lei.

De asemenea, există posibilitatea de a vizita Milano, în perioada 8-11 martie 2023. Pentru hoteluri de 3 și 4 stele suma cheltuită poate fi de 1.611 lei, 1.659 lei sau 1.738 lei.