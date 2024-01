Previziune îngrozitoare făcută de Maria Ghiorghiu la început de 2024: „Fără martiriu nu se poate”

Maria Gheorghiu a făcut o previziune îngrozitoare la început de 2023. Clarvăzătoarea susține că a auzit un glas din cer, care i-a spus ce urmează să se întâmple. Aceasta a povestit totul cu lux de amănunte.

Citește și: PREVIZIUNE ULUITOARE PENTRU ROMÂNIA. ȚARA NOASTRĂ AR URMA SĂ DEVINĂ O MARE FORȚĂ ÎN REGIUNEA BALCANILOR

Maria Gheorghiu este clarvăzătoare din România, cunoscută pentru premonițiile ei. De această dată, ea a primit un „mesaj divin” referitor la sfârșitul lumii, o temă prezentă în toate culturile și religiile. Chiar la început de an, pe data de 3 ianuarie, femeia a auzit un glas din cer care a avertizat-o că ceva cumplit urmează să se întâmple.

De 12 ani, Maria Gheorghiu scrie pe un blog personal premonițiile pe care le are. La început de 2024, clarvăzătoarea a povestit despre o previziune îngrozitoare pe care a avut-o. Ea susține că a auzit un glas din cer care a avertizat-o cu privire la sfârșitul omenirii.

Maria Gheorghiu a început să aibă premoniții încă de la 3 ani, însă la început era prea mică să înțeleagă ce se întâmplă. Abia în anul 1997, atunci când mama ei a suferit un accident de mașină, și-a dat seama ce „puteri” are, de fapt.

„Am realizat totul, adică adevărul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt abia în 1997, când bunul Dumnezeu mi-a luat mama, printr-un accident de mașină. Cu 2 ore înainte de tragedie, văzusem totul întocmai ca într-un vis.

Când m-au sunat cei dragi de la țară, ca să-mi spună de tragedia cumplită, le-am spus să se oprească din vorbit, ca să le spun eu cum s-a întâmplat, deși eram la 400 km distanță în clipa în care a avut loc accidentul.

Din acea zi, am știut ca bunul Dumnezeu are un plan cu mine, cu viața mea. Am început să scriu tot ce vedeam și tot ce auzeam la Porunca Lui Dumnezeu, am scris în sutele de caiete adunate până în ziua de astăzi.

Și nu m-am împiedicat dragilor, nici de cuvintele jignitoare ale ateilor, nici de săgețile celor plini de sine și de mândrie, și nici de cuvintele celor care mă trimiteau la nebuni. Am mers mai departe cu fruntea sus, cu credință statornică, cu inima și cu sufletul neînfrânt de răutățile semenilor, de jignirile lor, de tot ce-mi aruncau în față.”, a mai spus Maria Gheorghiu.