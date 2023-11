Previziunea înfricoșătoare a Mariei Ghiorghiu despre viitorul omenirii: „Vine sfârșitul lumii! Vine”

Joi, 23 noiembrie 2023, Maria Ghiorghiu a scris, pe blogul său, încă una din previziunile sale. Cea considerată a fiind clarvăzătoare, care trimite „mesaje divine” atât pe site-ul propriu, cât și la mai multe posturi de televiziune, a vorbit despre același subiect care a înnebunit omenirea de secole întregi, sfârșitul lumii.

De când există omenirea și vorbirea, s-a discutat despre finalul umanității. Mulți sunt cei care și-au dat cu părerea și chiar Noul Testament se termină cu Apocalipsa lui Ioan. Motivul veșnic recurent al venirii lui Iisus Hristos pe Pământ va exista mereu, indubitabil. Pe de altă parte, așa cum se întâmplă și cu alte mituri, există mai multe variante și scenarii ale poveștii. Unii cred să nu va fi vorba despre un final propriu-zis, ci despre o reinventare a umanității, așa cum notează și Maria Ghiorgiu pe blogul său:

In aceasta noapte, în timp ce scriam aici pe Blog, aud un glas care spune așa:

Și cu o lună înainte, aceeași clarvăzătoare, invitată permanent la BZI, spunea, într-o emisiune:

(CITEȘTE ȘI: MARIA GHIORGHIU SUSȚINE CĂ A VORBIT CU IISUS HRISTOS. CE SPUNE CĂ I-A ZIS MÂNTUITORUL: „TU EȘTI…”)

Clarvăzătoarea vorbește des despre mesajele pe care le-ar primi din surse divine, dar rar despre propria-i persoană. În viața de zi cu zi, este asistentă la un cabinet de avocatură, așa cum notează și pe blogul său. De asemenea, are grijă de casă, își face treburile zilnice și consideră că Biserica este prima ei casă:

„Nu am deloc timp liber. Sunt un om obișnuit, am grijă de nepoțica de 3 anișori (9 în prezent, n.r.), fac de toate în casa. Adică, spăl, calc, gătesc, dau cu aspiratorul etc. Iar noaptea, stau până în zori și scriu toate cate trăiesc, fie ele ziua sau noaptea. Acestea sunt momentele, orele când eu sunt fericita și împlinită.

Casa mea, prima casa a mea, este SFANTA BISERICĂ, unde mă simt precum peștele în apă. Aici sunt fericită cu adevărat. Și mai sunt fericita foarte, când unii cititori îmi scriu că datorită CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU pe care eu ÎL scriu pe Blog, ei s-au întors la CREDINȚĂ, au devenit mai buni și mai iubitori. Aceasta este o bucurie imensă pentru sufletul meu”, spunea Maria Giorghiu pentru Romania VIP Press.