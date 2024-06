Previziunea pe care Neti Sandu i-a făcut-o lui Carmen Tănăse la începutul filmărilor pentru „Inimă de țigan”. Totul s-a adeverit!

În urmă cu ani de zile, Carmen Tănase a dat naștere personajului emblematic Flacăra, din telenovela românească „Inimă de țigan”. Însă, mai ales la început, actorii din cadrul producției au trecut prin momente grele din cauza volumului mare de muncă. Actrița a mărturisit că în aceea perioadă nu era într-o formă prea bună, însă Neti Sandu a fost cea care a „salvat-o”. Aceasta i-a făcut lui Carmen Tănase o previziune de bun augur, ce i-a oferit speranță și care s-a adeverit în scurt timp.

Carmen Tănase și Neti Sandu se cunosc de mai bine de 17 ani, din perioada în care filmările pentru telenovela „Inimă de țigan” erau în toi. Ei bine, la acea vreme Carmen Tănase trecea prin momente destul de grele, însă Neti Sandu i-a dat speranță. Ce i-a prevestit astroloaga de la Pro TV actriței?

Telenovela „Inimă de țigan” a fost una dintre cel mai iubite și de succes producții românești, publicul amintindu-și cu drag și astăzi de celebrele personaje, precum Flacăra și State. Însă, deși a fost urmărită cu interes de milioane de români, serialul le-a dat mari bătăi de cap actorilor.

Recent, Carmen Tănase a mărturisit că volumul de muncă erau unul foarte mare, iar actorii petreceau pe platourile de filmare foarte multe ore. Din acest motiv, la acea vreme, vedeta nu se afla într-o formă prea bună și era descumpănită.

Însă, o întâlnire cu Neti Sandu a schimbat dinamica. Acestea s-au intersectat pe platourile de filmare din Buftea, iar astroloaga de la Pro TV i-a dat speranță actriței. Mai exact, aceasta i-a prezis lui Carmen Tănase că o să aibă parte de un an de excepție, în care se va bucura de un succes fantastic, de mulți bani și multă faimă.

Deși inițial nu a crezut în spusele lui Neti Sandu, cuvintele acesteia i-au dat speranță, iar în scurt timp s-au și adeverit. Telenovela a început să se bucure de mare succes, fapt ce i-a propulsat pe actori, care și-au primit răsplata. Carmen Tănase a fost surprinsă de cele întâmplate și a concluzionat că Neti Sandu este cu adevărată o profesionistă.

„Pe vremea când eram la Buftea, se filma într-o zi pentru «Inimă de țigan» și 33 – 34 de secvențe într-o zi, ceea ce este enorm. Se dădea în fiecare zi (n.r. la televizor) deci noi trebuia să ținem pasul. Acolo a fost eroism, dar așa se întâmplă la seriale peste tot în lume. Am fost foarte mândră de rolul ăla. Atunci s-a întâmplat ceva.

M-am întâlnit cu Neti Sandu prin Buftea când am început proiectul acesta. Eram la început, nici nu știam pe ce lume suntem, cum să facem. M-am întâlnit cu Neti. Nu mai știu ce am zis, am întrebat-o cum îmi merge.

Mi-a spus «Vei avea un an cum n-a mai fost de zeci de ani în zodia asta. Va fi un an extraordinar, în care vei avea realizări, în care vei avea bani, în care vei avea faimă». Mă uitam la ea și am zis «I-auite ce mi-a zis asta, spune așa că se întâlnește cu mine și na». Băi, așa a fost, deci așa a fost. Le vede fata incredibil. După aceea m-am întâlnit cu ea după niște ani și mi-a spus «Ți-am zis atunci că așa o să fie». Așa a fost. Deci de acolo a pornit toată treaba!”, a povestit Carmen Tănase, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.