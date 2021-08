Eveniment mare în televiziune: prezentatoarea TV Ameri Nasrin, de la Antena Stars, și iubitul ei s-au căsătorit civil. Aceasta a purtat o rochie inedită la marele eveniment, iar articolul vestimentar a atras toate privirile!

După o relație de șapte ani, prezentatoarea TV Ameri Nasrin și iubitul ei s-au căsătorit civil. Pe rețelele de socializare, prezentatoarea de la Antena Stars s-a fotografiat în rochia de mireasă care este, cu adevărat, una inedită. Rochița de culoare albă, scurtă, deasupra genunchilor, prinsă și cu o curea sclipitoare în jurul siluetei i-a pus formele acesteia în valoare. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a ales să poarte și cercei masivi, în ton cu pantofii. De asemenea, Ameri Nasrin s-a fotografiat și cu buchetul de mireasă, scriind în dreptul imaginii de pe Instagram: ”Prinde-l dacă poți!”.

„Am emoții, nu am avut până de dimineață. Acum am realizat că nu trebuie să mă duc la emisiune, că nu am întâlnire cu prietenele, că nu plec în vacanță, ci că mă mărit. Nu-mi vine să cred, sunt șocată. O să avem și super muzică, vremea ține cu noi, sper să nu avem niciun incident. Încă nu realizez, dar acum e doar cununia, la nuntă, la anul, o să fie mulți, mai mulți prieteni”, a spus Nasrin Ameri la Antena Stars.

Ameri Nasrin a primit o mulțime de mesaje, după ce a postat pe rețelele de socializare imaginea în care apare îmbrăcată în rochie de mireasă: ”Felicitari!”, ”Wow. Casă de piatră ❤️ să fii fericită și iubită! Ești superbă. Dacă am să mă mărit vreodată, o să-mi fac rochiță ca a ta. 😂 E foarte frumoasă 👏👏👏👏”, ”Felicitări! Casă de piatră!❤”, ”Să fii sănătoasă și norocoasă ❤️”.

Sursă foto: arhivă Cancan