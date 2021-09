Prezentatoarea TV Mirela Vaida își dorește să devină mămică pentru a patra oară

Prezentatoarea TV de la Antena 1, Mirela Vaida, își dorește să devină mămică pentru a patra oară. De data aceasta, vedeta și-ar dori să aducă pe lume o fetiță.

În cadrul unui interviu, Mirela Vaida a vorbit despre viața de familie. Prezentatoarea TV de la Antena 1 a mărturisit faptul că își dorește ca familia să se mărească. Mămică a trei copii, prezentatoarea TV, care are o carieră de succes, susține că și-ar dori să aducă pe lume cel de-al patrulea copil. De asemenea, ar avea o preferință, și anume… o fetiță! Visul vedetei este de a avea două fete și doi băieți, motiv pentru care speră că, la următoarea sarcină, va avea o fetiță!

„Râdeau şi colegii de mine, îmi spuneau să nu-mi iau vacanţe prea des, pentru că la mine se echivalează cu numărul de copii. Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor. Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, şi patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi, înseamnă patru personalităţi, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident”, a spus Mirela Vaida într-un interviu pentru Ok Magazine.

Citește și COSMINA SCĂUNAȘU E CEA MAI SEXY ASISTENTĂ TV! FRUMOASA BLONDĂ TE CUCEREȘTE IMEDIAT CU TRUPUL EI PERFECT

Chiar dacă viața cu trei copii este una solicitată, împărțindu-se mereu atât ea, cât și soțul ei între familie și muncă, aceștia se gândesc să își mărească familia. Totuși, acest pas l-ar lua în considerare abia anul viitor.

„Anul acesta îl lăsăm pe cel mic să ajungă la grădiniţă şi mai vedem la anul. Lucrurile astea nu se calculează, cum nu i-am calculat nici pe primii trei. Dacă se întâmplă, suntem bucuroşi. Dacă mă întrebi ce vreau, îţi zic că vreau să mai aştept până la anul”, a mai spus Mirela Vaida.

Sursă foto: capturi video Youtube