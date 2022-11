Prietena Ioanei Mihaela face dezvăluirea momentului! Iubitul româncei ucise în Irlanda: „Cred că am omorât-o...”

„Eu:-Ce ia-i făcut fetei? Vorbește odată pentru că am sunat ambulanta și este pe drum. Sunt chestii serioase, te rog sa vorbești odată.

El:-Îi moarta, nu mai mișcă…cred că am omorât-o…

Eu: Cum ? Ce ia-i făcut, cum adică crezi ca ai omorât-o, ai lovit-o sau ceva?

El:- Am avut un vis în care am visat că o omoram și m-am trezit din vis și ea era moartă…”