Prietena lui Carla’s Dreams a făcut contestație la Bacalaureat. Ireal cu cât i s-a modificat nota inițială, 9.50, la limba și literatura română, Amirei din Urlați

Amira Ene se numără printre absolvenții de liceu, care au dat BAC-ul în sesiunea de vară din 2023. Tânăra și-a arătat dezamăgirea față de rezultatele obținute, considerând că a fost depunctată pe nedrept la proba de limba română. Așa că, a făcut contestație. Nici prin cap nu-i trecea ce avea să se întâmple!

Amira Ene este din Urlați, Prahova, și a dat Bacalaureatul la română, geografie și istorie. Absolventa de liceu a obținut media 9.75, însă s-a arătat nemulțumită de nota de la limba română, așa că a făcut contestație. Tânăra susține că și-a verificat lucrarea cu alți trei profesori, urmând baremul de corectare. Nicio greșeală, ar fi fost concluzia lor. După afișarea notelor finale, Amira a avut parte de un mare șoc. Nu doar că lucrarea nu a fost de 10, ci eleva a fost depunctată cu 90 de sutimi, rezultatul final fiind de 8.60.

„Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată care a fost sistemul de notare. Am verificat baremul nu cu unul, ci cu trei profesori de română. E cea mai mare nedreptate care mi s-a făcut vreodată. Și trist este că nimeni nu îmi va putea explica vreodată de ce. Am auzit că în comisiile de corectare au fost inclusiv învățători. Nu am nimic cu pregătirea acestora, însă, o teză de bac la română nu poate fi corectată decât de un profesor de limba și literatura română. Știu că nu voi mai schimba nimic, știu că am pierdut un tren important pentru mine, dar mi-aș dori ca ceva să se schimbe în actualul sistem de învățământ. Unul care ne vrea agramați și ușor de manipulat prin faptul că sunt trecute cu vederea din ce în ce mai multe greșeli”, a spus Amira, pentru observatorulph.ro.

CITEȘTE ȘI: MARIA DIN PLOIEŞTI A LUAT 9.70 LA LOGICĂ, LA BAC, ŞI A FĂCUT CONTESTAŢIE! DE NECREZUT CU CE NOTĂ S-A ALES DUPĂ

Mai mult decât atât, tânăra a scris un eseu-manifest pe care ar vrea să-l citească tot mai mulți elevi, dar și profesori. Amira a vrut să tragă un semnal de alarmă referitor la situațiile revoltătoare care au avut loc în sesiunea de vară a Bacalaureatului 2023.

CITEȘTE ȘI: NU E O GLUMĂ! CRISTINA DIN IAȘI A FĂCUT CONTESTAȚIE LA BACALAUREAT, DEȘI LUASE 9.95! IREAL CE NOTE A PRIMIT DUPĂ

Amira, fană înfocată a celor de la Carla’s Dreams

Amira este una dintre cele mai mari admiratoare ale trupei Carla’s Dreams. Acest lucru se poate observa ușor, căci pagina ei de Facebook este plină cu poze de la concertele artiștilor moldoveni. Tânăra este nelipsită de la spectacolele acestora și chiar a fost prezentă la ultimul concert Carla’s din Berăria H, pe 20 martie. Cu siguranță, deja a trecut pragul de fană la cel de prietenă, căci trupa a văzut-o adesea la evenimentele lor.