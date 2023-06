Prima apariție a Ilincăi Vandici după despărțirea de Andrei Neacșu! Vedeta Kanal D nu s-a ascuns:„Au fost multe momente nefericite!”

Ilinca Vandici a făcut furori aseară, cu look-ul său, la cel mai important eveniment al anului din showbizul românesc, organizat de revista „VIVA!”. Aceasta a fost și prima apariție publică a prezentatoarei TV după separarea de Andrei Neacșu. Cu zâmbetul pe buze și o atitudine dârză, vedeta a răspuns întrebărilor adresate de CANCAN.RO, într-un interviu memorabil. Atât datorită imaginii de necontestat pe care a afișat-o moderatoarea de la „Bravo, ai stil!”, cât și datorită răspunsurilor ample, transparente, fără menajamente.

Gazda emisiunii de fashion de la Kanal D2 pune pe primul plan profesia, acesta fiind și mecanismul care o ajută pe Ilinca Vandici să depășească problemele din viața personală. Creatoarea de conținut își ia rolul în serios și bucură audiența la fiecare apariție.

Ilinca Vandici dezvăluie cum se reface după separarea de Andrei Neacșu, la prima apariție mondenă

CANCAN.RO: E greu să fii doamnă, mai nou, domnișoară, și să arăți așa?

Ilinca Vandici: Nu e greu, e foarte frumos, și trebuie să ne bucurăm de asta!

CANCAN.RO: Și dimineața, când te trezești, cum arăți?

Ilinca Vandici: Nu arăt așa. Nu arăt nici rău. Nu pot să-l mânii pe Dumnezeu, dar nu arăt așa. Dimineața, când mă trezesc, arăt de 22-23 de ani, cam așa, nemachiată…

CANCAN.RO: Cum e viața ta în ultima perioadă?

Ilinca Vandici: E foarte frumoasă. Agitată, cu multă muncă, proiecte frumoase pe care le am în desfășurare și cu satisfacții enorme, în urma muncii pe care o depun zilnic, dar și ușor agitată, să spun așa. Dar e foarte frumoasă. Și poate că deși muncesc extrem de mult și, poate, de multe ori nu mai găsesc timp pentru mine, și mi-aș dori asta, nu închei nicio zi fără să fiu recunoscătoare pentru tot ce am trăit în ziua respectivă, experiențe frumoase sau mai puțin frumoase, pentru că toate-s importante. Și cred că multe lucruri se întâmplă, mulți oameni suntem și foarte puțini se duc și mulțumesc, sunt recunoascători pentru ceea ce au.

Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” rămâne tare în fața provocărilor vieții și își onorează audiența cu profesionalism

CANCAN.RO: Ți-am mai adresat întrebarea asta, o mai pun odată: ce facem atunci când viața profesională necesită un delivery foarte bun, atunci când viața personală nu e poate cea mai roz?

Ilinca Vandici: Suntem profesioniști. Dar au fost foarte multe momente dificile în viața mea, am și povestit de unul dintre ele, care m-a marcat. Momentul când tatăl meu a murit și la trei zile trebuia să fiu la filmări, și am fost la filmări. Și am făcut față. Dar, uite, vezi, cumva cred că-i important faptul că reușesc să le aduc zâmbetul pe buze celor care mă urmăresc.

Și mi se pare că avem atât de multe griji zilnice, atât de multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm, încât să vim și eu să vă împărtășesc din problemele mele când, de fapt, job-ul meu este acela de a vă face să vedeți viața mai frumoasă, să vă bucurați, să vă relaxați un pic, să râdeți, să glumiți, să învățați ceva nou… Mi se pare că nu se pupă! E în totală contradicție.

CANCAN.RO: Tehnic, tu ai o responsabilitate pentru bunul mers psihicului nostru!

Ilinca Vandici: Mamaăăă, ce-ai pus problema! Ăsta-i job-ul meu, Sabin! Și-mi place treaba asta. Mie îmi place să aduc veselie, bucurie, zâmbetul pe buze, să port ținute mișto, să am machiaje frumoase. Și cred că treaba asta e importantă, până la urmă, că, lăsând ținuta la o parte, știi, oamenii nu vor ține minte niciodată rochia pe care ai purtat-o, ci vor ține minte cum te-ai purtat cu ei.

CANCAN.RO: Dar relația cu mama ta care este? Cum reacționează mama Ilincăi, când o mai sună pe Ilinca, așa, din când în când, și zice: măi, fată, cum ești… Doamne, cum arăți la televizor!

Ilinca Vandici: Mama a fost genul care nu m-a periat mult, nu m-a lăudat mult, nu m-a ridicat pe un piedestal și m-a lăsat acolo să am senzați acă sunt cea mai tare. A fost genu de mamă cu picioarele pe pământ, care a știut să mă facă responsabilă, care a știut să-mi explice ce înseamnă să ai un loc de muncă și mi-a insuflat tot ce înseamnă partea asta de a fi eu, la rândul meu, mamă, și, da, bineînțeles că-mi spune că sunt frumoasă, dar nu la modul în care ai zis-o tu!

