Prima apariție TV a Georgianei Lobonț și a soțului ei, după ce s-a spus că divorțează: „Am ajuns la o concluzie”

Recent, au apărut în spațiul public informații potrivit cărora Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan ar divorța. După aceste detalii, cei doi s-au afișat, împreună, la un post de televiziune și au vorbit despre ce au făcut în ultima perioadă. Iată declarațiile mai jos, în articol.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au avut nevoie de o perioadă de „deconectare” de la cotidian, pentru a se relaxa și pentru a petrece mai mult timp cu cei mici. Cei doi au fost plecați în Maldive, unde au avut parte de o vacanță fantastică. Însă, după reîntoarcerea din concediu, au avut foarte mult de muncă.

„A fost o perioadă liniștită (n.r. în Maldive), de când am venit din vacanță e o perioadă agitată, pentru că au început evenimentele”, a spus Rareș Ciciovan.

„Liniștit nu a fost nici în vacanță, că și acolo am muncit. Am scos piesa cu Armin și Claudia”, a completat Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț și soțul ei au filmat un videoclip

Cei doi au vorbit și despre noul videoclip. Au lansat, recent, o piesă de dragoste, în care Georgiana Lobonț apare alături de soțul ei, Rareș Ciciovan: „Dormitorul era chiar acolo, foarte frumos peisaj, în realitate se vede și mai frumos. Am filmat în 5 ore videoclipul, piesa era deja înregistrată. Ne bucurăm că piesa a venit la momentul potrivit și am simțit că este un stil nou, pe care eu nu l-am mai abordat. Am zis că daca lansăm piesa asta, o ducem și pe ea unde trebuie”.

„Erau în text niște expresii mult mai siropoase. Am făcut și scene siropoase”, a mărturisit Rareș.

După ce s-au întors din vacanță și s-au pus pe treabă, gândul le zboară la un singur lucru: le-ar plăcea să aibă parte de o vacanță în doi, fără cei mici.

„Am ajuns la o concluzie, o să facem o excursie la început de an cu copiii, iar apoi doar noi doi. Noi nu prea am fost despărtiți niciodată. Eu mai scap, trebuie să văd când să mai scap, nu când mi-e dor”, a spus Rareș Ciciovan.

Sursă foto: social media, captură video