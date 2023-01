Georgiana Lobonț, declarații neașteptate, după ce Rareș Ciciovan a anunțat divorțul: „Dragilor, vorbesc aici cu…”

Georgiana Lobonț a făcut declarații neașteptate în mediul online, după ce soțul său anunța că vor divorța. Artista a dat de înțeles că problemele despre care acesta a vorbit în cadrul unui interviu nu există, iar mariajul lor merge mai bine ca oricând.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan sunt căsătoriți de mai bine de șapte ani și au doi copii împreună, o fetiță și un băiețel. Cei doi s-au cunoscut în liceu și artista afirma, în urmă cu ceva vreme, că a fost dragoste la prima vedere.

Deși nimeni nu se aștepta la acest lucru, Rareș Ciciovan anunța în urmă cu câteva săptămâni că între el și celebra artistă există probleme care nu se pot rezolva, motiv pentru care se vor separa oficial. Ca și cum aceste declarații nu ar fi fost făcute, Georgiana Lobonț le-a dezvăluit fanilor săi recent faptul că ea și tatăl copiilor săi au planuri mari pentru perioada următoare.

NU RATA: ARMIN NICOARĂ A FĂCUT ANUNŢUL, DUPĂ CE GEORGIANA LOBONŢ A SPUS CĂ DIVORŢEAZĂ: „EU AM SĂRUTAT-O”

Cei doi au început deja lucrările pentru casa în care vor locui, iar cântăreața radiază de fericire: „Dragilor, vorbesc aici cu telefonul meu, sunt foarte încântată, dar foarte încântată pentru că gata, începem anul așa cum se cuvine. Începem lucrările la căsuța noastră și pe lângă asta, mâine o să filmăm un videoclip extraordinar la o piesă extraordinară.

Este puțin diferită. Puțin mai mult diferită față de ceea ce am lansat eu până acum. O să vă placă foarte mult, mai ales celor care țineți cont de inimă, cei care iubiți. Este o piesă de dragoste. Nu vă zic mai multe detalii decât că o să vă fac o mare surpriză acum, la sfârșit de săptămână, început de weekend.”, a povestit Georgiana Lobonț, pe contul personal de Instagram.

Care a fost cel mai greu moment din viața Georgianei Lobonț

Una dintre cele mai mari dorințe ale Georgianei Lobonț a fost aceea de a avea copii. Încă de mică se gândea la momentul în care o să devină mamă. L-a cunoscut pe soțul său și la 24 de ani a decis să își transforme visul în realitate. Însă, la scurt timp a primit o veste teribilă. Medicii i-au spus că nu poate să devină mamă. Vestea a dărâmat-o pe artistă.

Georgiana Lobonț a trecut prin momente grele și simțea că viața ei s-a terminat.

„De mică am avut un vis… când voi fi mare să am o familie frumoasă, un soţ iubitor şi copii drăgălaşi. Acest vis a început să devină realitate în momentul în care l-am cunoscut pe Rareș şi am devenit soț și soție. Ne doream foarte mult să avem un copil împreună, încă de când ne-am cunoscut. După căsătorie am început să facem mai mult în privinţa asta, pentru a deveni părintți. După mai multe încercări, într-o zi am vizitat un medic specialist care mi-a dat o veste foarte dureroasă.

Nu puteam să devin mamă… mi-a zis că trebuie să urmez un tratament care să mă ajute în această privință. Au urmat câteva zile extrem de grele și de triste pentru mine, dar și pentru Rareș. Eram dezamăgită şi nu puteam să concep că o fată aşa tânără ca mine nu poate face copii. Picasem într-o depresie”, a mai spus Georgiana Lobonț.