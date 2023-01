Armin Nicoară a făcut anunţul, după ce Georgiana Lobonţ a spus că divorţează: „Eu am sărutat-o”

După ce Georgiana Lobonț a anunțat public că divorțează, fanii au început să speculeze că Armin Nicoară ar avea o pasiune interzisă pentru propria nașă. Acuzat de o țară întreagă că i-ar fi ditrus căsnicia Georgianei, Armin Nicoară a simțit nevoia să calmeze spiritele și să lămurească situația.

În ciuda celor șapte ani frumoși de căsnicie și celor doi copii pe care îi au împreună, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au decis să își spună adio. Au luat decizia de a se despărți, chiar dacă sunt într-o vacanță exotică, alături de mai mulți prieteni, printre care se află și Armin Nicoară.

Colac peste pupăză, după ce vestea divorțului s-a răspândit, oamenii au început să îl atace pe finul artistei, spunând că el ar fi motivul despărțirii frumosului cuplu. În cele din urmă, Armin a decis să rupă tăcerea și să își facă dreptate.

NU RATA: MAI DIVORȚEAZĂ SAU NU GEORGIANA LOBONȚ ȘI RAREȘ CICIOVAN?! CE A DECLARAT UN APROPIAT DE-AI ARTISTEI

Nemaiputând să suporte acuzațiile nedrepte, aduse la adresa lui, Armin Nicoară a răbufnit și a infirmat zvonurile din ultima perioadă.

„Eu nu mă bag în familia nimănui. Nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. (…) Vreau să lămuresc acum pentru totdeauna și să vă intre tuturor în cap! Celor care îmi lăsați comentarii că eu nu-mi iubesc soția, că eu îmi bat joc de Claudia, vreau să vă spun că eu am o soție extraordinar de frumoasă și de iubitoare, și nu aș da-o pe niciuna. (…)

Eu nu distrug familia nimănui și nu m-am băgat în familia nimănui. Soția mea este alături de mine, eu alături de ea, o iubesc și voi fi î ntotdeauna alături de ea. Nu mai lăsați comentarii negative, nu mă cunoașteți, nu-mi cunoașteți viața personală, așa că v-aș riga să fiți mai calmi când lăsați comentarii și când mă înjurați pe mine,” a explicat Armin Nicoară pentru Spynews.ro.

Mai mult decât atât, el a ținut să precizeze că nu știe ce se întâmplă între nașii lui, dat fiind faptul că, cele două cupluri au camerele îndepărtate. Artistul a mai mărturisit că Georgiana a ales să nu iasă din cameră și a refuzat să își petreacă ziua pe plajă, alături de el și de soția lui, Claudia Puican. Un lucru este însă clar: Armin nu își mai lasă pătată imaginea de către cei care îl acuză pe nedrept.

„Ce s-a întâmplat astăzi cu articolele din ziare … se spune că Armin a destrămat familia nașei. Nașa, într-adevăr … nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș, sunt cu mine în vacanță în Maldive. Nu știu ce s-a întâmplat între ei. Ei nu au camera aproape de mine.

Astăzi nu i-am văzut pe plajă. Georgiana, bineînțeles, a avut foarte multe evenimente și a dorit foarte mult să se relaxeze în cameră, nu a vrut să vină cu noi pe plajă. Rareș, la fel, este impresarul Georgianei și eu cred că dacă au o problemă și-o rezolvă între ei.

Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții … cine știe, dar cred că-și pot rezolva problemele între ei. Și nu mă mai băgați pe mine, pentru că eu nu m-am băgat în familia nimănui.”, a mai mărturisit cântărețul.

CITEȘTE ȘI: CE TARIF ARE GEORGIANA LOBONȚ. CÂȚI BANI TREBUIE SĂ SCOȚI DIN BUZUNAR DACĂ VREI SA-ȚI CÂNTE LA NUNTĂ SAU BOTEZ

Armin Nicoară vorbește despre sărutul cu Georgiana Lobonț

Un aspect important pe care Armin a vrut să îl clarifice este sărutul dintre el și nașa lui, despre care s-au făcut tot felul de speculații. El a precizat că este vorba despre filmarea unui nou videoclip, ai cărui protagoniști sunt ei doi. Artistul a explicat că el juca un rol, care implica sărutul cu pricina. Astfel, are rugămintea ca oamenii să nu își mai facă iluzii cu privire la secvență.

„Eu colaborez cu Georgiana, asta e viața de artist. Când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste (…) noi jucăm un rol. (…) Am făcut un videoclip acum două zile când o sărut pe Georgiana, bineînțeles că în acea melodie spune „sărută fetele” și ce mai spune Georgiana acolo.

Normal, eu am sărutat-o pe Georgiana, exact ce spune în melodie, dar n-o mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac. E nașa mea, ce vreți, să o înjur?! Să mă iau de ea?! Să nu conversez cu ea? Sper că am fost cât de cât înțeles. Să auzim numai de bine și Doamne ajută!”, a încheiat Armin Nicoară.