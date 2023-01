Divorț răsunător în showbiz! Georgiana Lobonț și partenerul acesteia și-au spus adio. „Un nou început”

Deși nimeni nu se aștepta, Georgiana Lobonț și partenerul ei de viață și-au spus adio. Se pare că cel care a decis să pună punct relației este chiar Rareș Ciciovan, soțul cântăreței. Anunțul a fost făcut și pare că lucrurile sunt definitive și nu mai există nicio cale de împăcare. Care sunt motivele divorțului?

După șapte ani de mariaj, Georgiana Lubonț și Rareș Ciciovan au decis să meargă pe drumuri separate. Relația celor doi s-a destrămat, iar anunțul divorțului a fost făcut. Se pare că de ceva timp lucrurile nu mai funcționează între cei doi, așa că a fost doar o chestiune de timp, până când decizia finală să fie luată.

Georgiana Lobonț și partenerul său se cunosc, încă, din vremea liceului. Ea era în clasa a IX-a, el în clasa a XII-a și a fost dragoste la prima vedere, cel puțin din partea artistei. În urmă cu 7 ani, cei doi și-au unit destinele, iar în viața lor au apărut și doi copii. Chiar dacă lucrurile păreau că sunt roz în familia acestora, realitatea era alta, așa că în cele din urmă s-a ajuns la divorț.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat Rareș Ciciovan, potrivit spynews.ro.

„Orice început are și un final”

Deși nu a dat foarte multe detalii despre motivele care au dus la divorț, Rareș Ciciovan a dezvăluit că de ceva timp relația nu mai funcționa. Chiar dacă din exterior părea că totul merge bine realitatea era alta. Mai mult, bărbatul a subliniat că nu mai există nicio șansă de împăcare. Pare foarte convins de decizia pe care a luat-o și nimic nu îl va întoarce din drum.

„Și la mine par afacerile foarte bune, una e să pară, alta e să fie. Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Ea nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce? (…) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică.

Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, a mai spus Rareș Ciciovan.

