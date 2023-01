Mai divorțează sau nu Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan?! Ce a declarat un apropiat de-ai artistei

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au zguduit întreg showbiz-ul românesc, după ce s-a aflat că cei doi urmează să divorțeze. La o zi distanță de la marele anunț, făcut chiar de soțul artistei, o sursă apropiată a cuplului dezminte totul.

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan afișează cuplul perfect, indiferent că e vorba de rețelele de socializare sau aparițiile la TV. În realitate, lucrurile nu stau atât de bine între cei doi. Soțul cântăreței a anunțat că divorțează de cântăreață, iar vestea a șocat pe toată lumea. Părea foarte hotărât când a făcut acele declarații șocante și susținea că această chestiune s-a amplificat în timp, iar neînțelegerile nu sunt de acum. „Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat soțul Georgianei Lobonț, pentru spynews.

La o zi distanță de la marele anunț, un apropiat de-al cuplului a făcut o declarație care aruncă în aer toate declarațiile făcute de soțul artistei.

(CITEȘTE ȘI: Ce tarif are Georgiana Lobonț. Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei sa-ți cânte la nuntă sau botez)

Mai divorțează Rareș Ciciovan de Georgiana Lobonț?!

Cântăreața nu a făcut nicio declarație până la momentul actual, încercând să nu dea curs niciunei speculații. În schimb, un prieten de familie susține că cei doi nu divorțează și că totul este bine între ei.

„Totul este bine, nu se desparte nimeni.

Vă dorim o seară minunată si să auzim numai de bine !!!”, a scris Fane Bănățeanu, pe pagina de Facebook.

Cert este că cei doi sunt împreună în vacanță în Maldive și imaginile pe care artista le-a postat nu au nicio legătură cu realitatea. Se pare că lucrurile merg bine între ei, bucurându-se din plin de vacanță petrecută împreună și nu ai zice că cei doi sunt în punctul de a-și spune adio.

(VEZI ȘI: Divorț răsunător în showbiz! Georgiana Lobonț și partenerul acesteia și-au spus adio. „Un nou început”)