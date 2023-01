Ce tarif are Georgiana Lobonț. Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei sa-ți cânte la nuntă sau botez

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai cunoscute și mai de succes interprete din industria muzicală din România. Cu o carieră de succes în domeniul care a consacrat-o, vedeta le cântă și îi încântă pe cei care-i iubesc muzica.

Artista este mereu solicitată pentru a întreține atmosfera la evenimente private. Indiferent dacă vorbim de nunți, botezuri sau petreceri, cei care vor să se bucure de prezența Georgianei Lobonț trebuie să scoată din buzunar sume frumoase de bani. (VEZI ȘI: EL ESTE BĂRBATUL CARE I-AR FI SPART CASA GEORGIANEI LOBONȚ! PRIMELE DECLARAȚII ALE CELEBRULUI ARTIST DIN SHOWBIZ)

Georgiana Lobonț, una dintre cele mai ,,scumpe” cântărețe din România

Georgiana Lobonț, denumită ,,Prințesa muzicii populare din Ardeal”, a devenit cunoscută în mai multe colțuri ale țării. Talentul său muzical și vocea au propulsat-o pe culmi înalte, astfel că nu duce lipsă de cereri pentru a cânta la diverse evenimente.

Totuși, artista își prețuiește la adevărata valoare vocea și munca întregii echipe, ajungând să concureze la tarif cu nume mari de pe piață.

Pentru un program de numai o oră, oamenii trebuie să scoată din buzunar suma de 4.000 de euro. Acesta nu este singurul venit al vedetei, ea câștigând din YouTube, lunar, cel puțin 10.000 de dolari, potrivit informațiilor apărute în presă.

Georgiana Lobonț divorțează? Iată ce a declarat soțul artistei

Chiar dacă se bucură de un succes răsunător în carieră, pare că viața privată a Georgianei Lobonț a întâmpinat schimbări radicale.

În urmă cu câteva zile, în spațiul public a apărut informația, dată chiar de soțul ei, potrivit căreia artista ar urma să divorțeze. Totuși, postările din social media ale Georgianei Lobonț arată cu totul și cu totul altceva, cum că nu ar fi probleme în mariajul lor. (CITEȘTE ȘI: DIVORȚ RĂSUNĂTOR ÎN SHOWBIZ! GEORGIANA LOBONȚ ȘI PARTENERUL ACESTEIA ȘI-AU SPUS ADIO. „UN NOU ÎNCEPUT”)

Soțul artistei a făcut o serie de declarații menite să concretizeze zvonurile apărute. Rareș Ciciovan a mărturisit că mariajul cu interpreta de muzică populară ar fi ajuns la final.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi.

Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, a declarat soțul artistei, potrivit informațiilor oferite de spynews.ro.