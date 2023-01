El este bărbatul care i-ar fi spart casa Georgianei Lobonț! Primele declarații ale celebrului artist din showbiz

Deși păreau cel mai fericit cuplu, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au decis să pună punct căsniciei care a durat 7 ani, chiar la scurt timp după ce s-au întors din vacanța exotică petrecută în Maldive. Se pare că la mijloc ar fi vorba despre un alt bărbat, bărbat destul de apropiat celor doi.

Vacanța din Maldive s-a sfârșit cum nu se putea mai rău. După ce s-au afișat ca fiind cel mai fericit și împlinit cuplu, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovac au decis să meargă pe drumuri separate în viață. Deși au doi copii împreună, se pare că relația lor nu a mai putut fi ”resuscitată” sub nicio formă.

Vezi și: SUMA URIAȘĂ SCOASĂ DIN BUZUNAR DE GEORGIANA LOBONȚ PENTRU SEJURUL ÎN MALDIVE. CÂT COSTĂ O SINGURĂ NOAPTE ÎN RESORTUL DE LUX

Pentru moment, Rareș Ciciovac a fost cel care a oferit primele declarații, însă adevăratul motiv nu a fost făcut public.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat Rareș Ciciovan, potrivit spynews.ro.

Armin Nicoară: ”Tot timpul mi-am dorit să o sărut pe buze”

Mai în glumă, mai în serios, se pare că cel care tânjește, de fapt, după Georgiana Lobonț este chiar finul acesteia, Armin Nicoară. Contactat pentru a-și spune punctul de vedere, Armin nu a confirmat zvonurile,cum că el ar fi mărul discordiei, dar nici nu a negat, preferând să nu comenteze, lăsând situația învăluită în mister: ”De aia nu răspund!”, a spus artistul, potrivit Fanatik.ro.

Ulterior, artistul a mai dat câteva declarații.

”Vreau să lămuresc câteva probleme. Vreau să știți că nu mă bag în familia nimănui. Eu nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. Într-adevăr nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș sunt cu mine în Maldive, dar eu nu știu ce s-a întâmplat între ei. Nu au camera aproape de mine. Astăzi, nu i-am văzut pe plajă. Georgiana a avut foarte multe evenimente și a dorit să se relaxeze în cameră, nu a vrut să vină cu noi pe plajă. Rareș la fel, este impresarul Georgianei, și, eu cred că, dacă au o problemă și-o rezolvă între ei.

Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții, dar cred că-și pot rezolva problemele între ei, Nu mă mai băgați pe mine pe mine în discuție pentru că eu nu m-am băgat în familia nimănui. Eu colaborez cu Georgiana, asta este viața de artist. Când facem o melodie, ea este posibil să fie de dragoste, de orice. Noi jucăm un rol. Dacă Georgiana cântă o strofă de iubire, clar că nu poate să stea ca o stană de piatră. Trebuie să interacționăm. Am făcut un videoclip acum două zile și se vede cum o sărut pe Georgiana. În acea melodie se spune – sărută fetele și ce se mai spune acolo. Normal că eu am sărutat-o. Exact ce spune în melodie, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă condamnați că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac. Este nașa mea, ce ați vrea… să o înjur sau să mă iau de ea. Sau ce ați vrea?! Să nu conversăm?! Sper că m-am făcut înțeles și să auzim numai de bine”, a mai spus Armin Nicoară.

În urmă cu trei luni, în cadrul unui interviu, artistul și-a lăsat imaginația să ”zburde”, iar ce a urmat pare desprins dintr-un film de dragoste. Fără nici un fel de rușine, cântărețul și-a declarat admirația și gândurile ascunse pentru cea care îi este nașă. Rămâne de văzut dacă finul și cu nașa vor trece ”proba” ispitei.

Armin: ”M-a întrebat cineva cu cine ai vrea să mergi acum într-o cameră de hotel? Ea tot timpul este așa, mai pornografică și vine spre mine cu buzele ei senzuale. Tot timpul mi-am dorit să o sărut direct pe buze.

Georgiana: Nu mai zice acum nimic.

Armin: Și am spus – cu nașa Georgiana. Să nu se supere pe mine, dar adevărat vă spun (n.r. râde). Asta trebuie să o bucure pentru că este nașa mea frumoasă și extraordinară.

Georgiana: Dacă nu eram ok nu îți mai trebuia nici cameră (n.r. râde).

Armin: Hai, Georgiana, hai! Mie chiar îmi plăcea să merg să probez, dar dacă nașa nu vrea…

Georgiana: Nașa nu, că nu-i voie cu nașa. Nașa-i măritată, are doi copii. Tu trebuie să iei exemplu de la nașa, să fii un băiat serios. Cu capul pe umeri”, este dialogul purtat de nașa Lobonț și finul Armin, potrivit Fanatik.ro