Anca Lungu a decis să părăsească România și să se mute la Monte Carlo, împreună cu noul ei iubit, pe care îl va face tată în curând. Vedeta și-a luat rămas bun de echipa Antenei 1, unde a activat timp de 15 ani și a plecat în Franța. Şatena s-a afişat la braţul noului ei iubit, un om de afaceri din industria cosmeticelor, la un congres de profil, dar și de buna ei prietenă, Andreea Berecleanu, iar pe chipul ei i se citea fericirea.

„Au fost 15 ani minunaţi, jumătate din viaţa mea. Nu aveam încă 17 ani când am avut prima mea emisiune în direct, la Antena 1 Suceava. Drumul meu în televiziune nu se încheie aici. Într-adevăr este ultimul jurnal la Antena 1, dar eu voi continua să apar pe sticlă. Voi fi corespondentul staţiei de la Nisa, acolo unde voi începe o viaţă nouă”, a spus Anca Lungu în ultimul ei Observator.

Observatorul de weekend a fost preluat de cuplul de prezentatori Cosmin Stan și Octavia Geamănu. Cosmin Stan revine în postura de prezentator după o absență de patru ani. Ultima dată a prezentat știri la Prima TV, până în 2014, însă a fost restructurat. Anterior, el a lucrat la Realitatea TV, la Digi24, dar și la Pro TV, fiind parte din echipa de jurnaliști care a adus un premiu Emmy Știrilor.

Mesaj emoționant pentru prietena ei

“15 ani de disciplina, profesionalism si daruire pentru drumul pe care si l-a ales. Si o persoana, in afara “sticlei”, educata, generoasa, un “berbec” autentic si fermecator. Nu doar o femeie f rumoasa, dar si un om cu suflet bun si sensibilitate. Asa am cunoscut-o pe Anca si asa a ramas. Bunul simt si educatia au fost mai presus de toate rautatile si invidiile, inevitabile in breasla jurnalistilor. Ea a plutit cu eleganta deasupra lor. Este motivul pentru care am sustinut-o cu toata dragostea, am incurajat-o cand avea indoieli, o felicit si sunt fericita pentru drumul ales in viata personala. Astazi a fost ultimul jurnal prezentat la Antena 1 dar va ramane corespondent Observator din Franta, tara pe care a ales-o ca urmare fireasca a vietii de familie. Dumnezeu sa-ti ajute, Ancuta!”, este mesajul pe care Andreea i l-a transmis Ancăi Lungu.