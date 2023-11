Prima minune din viața Ronei Hartenr! Dumnezeu i-a îndeplinit peste noapte cea mai arzătoare dorință 

În ultima perioadă, Rona Hartner a trecut prin momente extrem de dificile. Vedeta a primit pentru a doua oară un diagnostic dur din partea medicilor, cancer. Însă, deși medici nu i-au dat aproape nicio șansă și au sfătuit-o să își pregătească testamentul, artista a reușit să se vindece miraculos. Aceasta spune că Dumnezeu a scăpat-o de boală și nu este singura minune pe care a adus-o în viața ei. Recent, Rona Hartner a mărturit că în urmă cu ani de zile, peste noapte, divinitatea i-a îndeplinit una dintre cele mai arzătoare dorințe. Despre ce este vorba?

Rona Hartner este o persoană religioasă, iar Dumnezeu i-a demonstra de mai multe ori că este alături de ea și o veghează. Pe lângă faptul că a scăpat-o de cancer de două ori, artista spune că pentru prima dată a simțit ajutorul divinității în urmă cu mulți ani, atunci când s-a mutat în Franța. Mai exact, atunci, vedeta trecea printr-un moment dificil, însă Dumnezeu i-a rezolvat problema peste noapte.

(CITEȘTE ȘI: RONA HARTNER, DECIZIE SURPRINZĂTOARE! GESTUL FĂCUT DUPĂ CE S-A VINDECAT PENTRU A DOUA OARĂ DE CANCER)

„L-am rugat pe Dumnezeu și a doua zi mi-a dat”

În cadrul unui interviu recent, Rona Hartner și-a adus aminte de prima minune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru ea. În urmă cu ani de zile, artista plecase la o filmare în Franța, acolo s-a îndrăgostit pe loc de un bărbat și nu își putea imagina viața fără el. Așa că vedeta a decis să rămână în Franța pentru cel care i-a furat inima, însă nu avea bani pentru a face asta și nici unde să stea.

Însă, artista nu s-a panicat, și-a pus toate speranțele în Dumnezeu, iar acesta a răsplătit-o. Mai exact, în aceeași zi în care a întâlnit bărbatul ce a cucerit-o, Rona Hartner a mers într-o Biserică și s-a rugat. Pentru prima dată a cerut divinității un lucru material. Concret, l-a rugat pe Dumnezeu să îi dea un apartament gratis în Paris, în aceeași zona în care locuia cel pe care a pus ochii.

Ei bine, minunea a avut loc imediat, căci a doua zi, vedeta găsea apartamentul pentru care se rugase. S-a mutat imediat și își întâlnea adesea iubirea pe stradă, căci, exact așa cum ceruse, locuința se afla în același cartier în care stătea bărbatul.

„Am plecat la o filmare și, acolo, l-am văzut pe bărbatul vieții mele, la o emisiune, față în față și am decis că rămân(…) Dragoste la prima vedere, o nebunie. Am rămas cu o valiză minusculă, cu trei haine în ea și cu două pixuri. Adică, am rămas cu nimic, în Franța, de pe o zi pe alta, deoarece consumasem toți banii pe care îi luasem.

Dar l-am rugat pe Dumnezeu, m-am dus într-o biserică care era goală, m-am pus pe jos, ca o cruce, și i-am zis lui Dumnezeu «Dă-mi și mie un apartament gratis, la Paris, imediat, că m-am îndrăgostit de un băiat. Nu știu unde locuiește, dar, te rog, în cartier la el».

Eu nu cunoșteam Parisul decât cu taxiul, adică, eu nu știam să mă descurc. Și zic: «Te rog frumos, dă-mi un apartament gratis, trei luni, până îmi intră banii de la alte filme, să pot să rămân». A doua zi, un tip care era născut în aceeași zi cu botezul meu catolic, de Sfânta Agatha, Philippe Rochet, este acum în Rai, n-am uitat niciodată și ani de zile l-am sunat de ziua lui… A doua zi un tip pe care nu-l cunoșteam mi-a dat un apartament gratis.

Și, a doua zi, am avut un apartament gratis, pe strada perpendiculară cu iubitul meu. Ne vedeam pe stradă, din greșeală, că, pe vremea aia, nu aveam nici telefon, nici nimic. Ne vedeam din greșeală și era cea mai mișto iubire de dragoste. Urca, eu eram la etajul unu, el urca pe afară, noaptea, să vină, să mă vadă. Deci, iubire din aia, ca în filme”, a declarat Rona în cadrul emisiunii „Duet cu Alexandra”.

(VEZI ȘI: RONA HARTNER, PE CONT PROPRIU ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CANCERULUI! APROPIAȚII AU LĂSAT-O LA NEVOIE: „UNELE UȘI SE ÎNCHID PE VIAȚĂ”)