Prima poză cu chipul fetiței lui Cabral și a Andreei Ibacka. Namiko e mulatră și are mult păr

Au vrut să o țină mult timp departe de ochii curioșilor, dar n-au mai rezistat! Cabral și Andreea Ibacka au publicat prima imagine cu chipul fetiței lor.

Andreea Ibacka a devenit mămică pentru prima oară la începutul lunii decembrie a anului trecut. Vedeta a mărturisit că acest rol o prinde de minune și că este topită după fetița ei. Și nu doar Andreea nu-și mai încape în piele de fericire ci și Cabral. Și iată… că cei doi părinți s-au gândit să arate chipul micuței lor întregii lumi. (CITEȘTE ȘI: CE SPUNE FOSTA SOȚIE A LUI CABRAL DESPRE ANDREEA IBACKA: ”M-A DERANJAT CĂ AM FOST…”)

În fotografia publicată de Andreea Ibacka, Namiko este îmbrăcată într-un body galben și se poate observa că are mult păr. Și.. un lucru este cert: micuța mulatră i-a cucerit pe toți!

„Copilul este foarte bine. Este veselă, este o mâncăcioasă. Are genele lungi, așa, întoarse. Vreau să fie în continuare un copil sănătos, nu am avut probleme cu ea. A fost foarte mare și puternică. A avut 3,600 la naștere și 52 de cm, acum a ajuns la 60 deja. Doarme noaptea, 7-8 ore și o trezesc eu. E înaltă! E o combinație, nu ne dăm seama. Nu seamănă atât de bine, nici cu el, nici cu mine. Este foarte frumoasă după standardele noastre, ne dorim să fie sănătoasă în primul rând și vedem mai încolo cu cine seamănă.

Eu în general nu prea vorbesc despre probleme, decât atunci când acestea trec. Toată lumea are necazuri. A fost o perioadă de cumpănă pentru că… cu 3 luni înainte de termen am ajuns la camera de gardă cu riscul de a naște prematur, iar problema era că eram plecați din țară. Eram în concediu, în Malta. Aveam 6 luni și jumătate de sarcină, nu anticipam nicio problemă. Am ajuns la 9 luni, aproape la 9 luni și jumătate, a fost bine. Eram cu casa neterminată, am așteptat să fie cât de cât gata și după s-a întâmplat”, a declarat recent Andreea Ibacka.