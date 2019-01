Ce spune fosta soție a lui Cabral despre Andreea Ibacka: ”M-a deranjat că am fost…”

Luana Ibacka a mărturisit ce crede despre actuala soție a lui Cabral. Fanii au avut numai cuvinte de laudă la adresa caracterului ei.

Într-un interviu acordat recent, fosta parteneră de viață a lui Cabral, Luana Ibacka, și-a spus părerea despre actiala parteneră de viață a prezentatorului de televiziune. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA IBACKA, REGRETE DUPĂ CE A NĂSCUT: ”ȘI DOAR AM FOST AVERTIZATĂ!”)

„Între noi doi era o diferenţă de vârstă de 10 ani. Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas gravidă şi ne-am căsătorit când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit, dar la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nici legătură cu vârsta.

S-a deschis o altă lume pentru el, a trecut dintr-o zonă în care era o persoană îngrădită într-alta în care zbura. Eu, iubindu-l, l-am lăsat să plece. Am suferit, am plâns şi au existat şi gelozii. Mie îmi place mult de actuala soţie a lui Cabral, de Andreea. Este pentru el. M-a deranjat că am fost etichetată ca fostă soţie a lui Cabral”, a spus Luana Ibacka.

Cabral și Andreea Ibacka, părinții unei fetițe

Cabral și Andrea Ibacka trăiesc fericirea la superlativ. Andreea a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă, iar tăticul Cabral nu-și mai încape în piele de bucurie. După mai multe discuții, cei doi părinți au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește… numele fiicei lor nou născute. Inoke, fiica cea mare a lui Cabral, a contribuit esențial la alegerea numelui, dat fiind faptul că ea a propus ca numele surorii sale să fie Namiko Ibacka. (VEZI ȘI: ANDREEA IBACKA, SCHIMBARE DE LOOK! CUM LE-A RĂSPUNS VEDETA ADMIRATOARELOR)

„După sute de liste cu prenume parcurse din scoarță în scoarță, de toate originile și toate rezonanțele. Toate „nepotrivite”. (…) Dar lunile au tot trecut, lăsând căutările noastre în același punct. Punctul în care n-aveam nici măcar o listă scurtă pe care să punem mâna în drum spre maternitate. Doar câteva preferințe de-ale mele (nici alea sigure) și alte câteva preferințe de-ale lui taică-su. (…) Așa se face că ne-am hotărât asupra prenumelui abia după ce am născut. Cu toate că sugestia venise de ceva vreme de la Inoke, sora mai mare. Acestea fiind spuse, vorba americanului, NAMIKO IBACKA is in the house începând de luna aceasta”, a scris Andreea Ibacka pe blogul personal.