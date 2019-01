Andreea Ibacka, regrete după ce a născut: ”Și doar am fost avertizată!”

Andreea Ibacka a născut, în urmă cu aproximativ două luni, o fetiță, pe care, alături de soțul ei, Cabral, a numit-o Namiko. Blondina a surprins de curând, cu o postare pe pagina de socializare, prin care spune că îi este dor de clipele cu burtică.

Iată mesajul ușor bizar al Andreei: „ Acum că mă încap iar toate hainele mele, parcă mi-e puțin dor de burtică. 🤰 Și doar am fost avertizată c-o să ajung aici. 😂” a scris Andreea Ibacka, în dreptul postării.

Cum i-au ales numele fetiței

După mai multe discuții, cei doi părinți au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește… numele fiicei lor nou născute. Inoke, fiica cea mare a lui Cabral, a contribuit esențial la alegerea numelui, dat fiind faptul că ea a propus ca numele surorii sale să fie Namiko Ibacka. Numele ales de Inoke i-a surprins plăcut pe Andreea și Cabral, astfel că hotărârea a fost luată și nu va mai fi schimbată.

Nu a fost o decizie facilă, transmite Andreea pe blogul ei. Au fost consultate sute de liste cu prenume, ”de toate originile și rezonanțele”.

„După sute de liste cu prenume parcurse din scoarță în scoarță, de toate originile și toate rezonanțele. Toate „nepotrivite”. (…) Dar lunile au tot trecut, lăsând căutările noastre în același punct. Punctul în care n-aveam nici măcar o listă scurtă pe care să punem mâna în drum spre maternitate. Doar câteva preferințe de-ale mele (nici alea sigure) și alte câteva preferințe de-ale lui taică-su. (…) Așa se face că ne-am hotărât asupra prenumelui abia după ce am născut. Cu toate că sugestia venise de ceva vreme de la Inoke, sora mai mare. Acestea fiind spuse, vorba americanului, NAMIKO IBACKA is in the house începând de luna aceasta”, a scris Andreea Ibacka pe blogul personal.