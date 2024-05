Prima reacţie a familiei Sterp, după ce au fost acuzaţi că au bătut angajaţii: „Suntem oameni simpli, de la ţară”

Getuța, fiica cea mică a mamei Geta, a răspuns imediat la postarea Marei Bănică, simțindu-se atacată de afirmațiile acesteia. În replică, Geta a specificat că intenționează să se întâlnească cu jurnalista în instanță, arătându-și determinarea de a clarifica situația pe cale legală. Această reacție a adăugat un nou nivel de tensiune în conflictul deja aprins.

„Să iti fie rușine pentru ce ai scris! Noi suntem oameni simplii, de la țară, cu frică de Dumnezeu! Dar tu pentru minciunile spuse aici, o să dai cu subsemnatul în instanță! Am înțeles ca nu îl susții pe Iancu, nici nu are nevoie de așa ceva din partea ta, are cine să o facă, dar ca să vorbești așa trebuie să fii ultima, după ultima… să nu zic ce! Dar ne vedem curând, nu îți face griji Mara Bănică!”, a transmis Getuța, la postarea Marei.