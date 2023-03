Gina Pistol a postat, în cursul zilei de azi, o imagine cu fiica ei și a lui Smiley, Josephine. La doar câteva momente distanță, vedeta de la Antena 1 a realizat greșeala pe care a făcut-o și a șters imediat imaginea de pe contul de social media. Însă, fotografia a fost preluată, iar acum prezentatoarea TV are o rugăminte! Iată mai jos, în articol, prima reacție a Ginei Pistol.

În cursul zilei de azi, Gina Pistol a postat o fotografie cu fiica ei și a lui Smiley, micuța Josephine, pe rețelele de socializare. Însă, la doar câteva minute distanță, prezentatorea TV și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și a șters-o imediat. Încă de când a devenit mămică, Ginuța nu și-a dorit niciodată să dezvăluie chipul fiicei sale pe internet, din motive lesne de înțeles.

După ce a șters imaginea respectivă, Gina Pistol a ținut să transmită și un mesaj nu doar către urmăritorii săi, ci și către cei care au preluat-o. În acest sens, partenera de viață a artistului Smiley a rugat să îi fie acoperit chipul fetiței sale, în condițiile în care imaginea ajunge în alt loc public.

Prima reacție a Ginei Pistol după ce chipul fiicei sale a apărut în mediul online

Cu lacrimi în ochi, Gina Pistol a mărturisit că imaginea a fost postată dintr-o pură greșeală și susține, în continuare, că nu trebuie să îi apară chipul fiicei sale în mediul online, deocamdată.

„Îmi dă fiică-mea întruna șervețele, pentru că de vreo 10 minute plâng încontinuu. Plâng pentru că am făcut o greșeală și o regret amarnic. Am să îi rog pe cei din presă să îi blureze chipul fetiței mele. Am postat acea poză din greșeală, preț de câteva minute a fost pe Instagram și apoi am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blureze chipul copilului, pentru că încă nu consider că este gata să apară pe platformele online și în publicații”, a spus Gina Pistol, cu lacrimi în ochi.

Sursă foto & video: Instagram Gina Pistol