Prima reacție a lui Adrian Stroe după ce a pierdut finala Chefi la Cuțite. Ce i-a transmis Floricăi Boboi

Adrian Stroe nu s-a putut abține și a oferit prima reacție după ce a pierdut finala de la Chefi la Cuțite. Într-un final, omul lui chef Cătălin Scărlătescu a acceptat un adevăr greu de digerat.

Joi, 1 decembrie 2022, a avut loc marea finală a sezonului 10 Chefi la Cuțite. Adrian Stroe, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea, din echipa lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi, din echipa lui Sorin Bontea, au luptat până în ultima clipă, însă, doar un singur concurent a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Adrian Stroe: ”Mă roade un pic, nu am meritat”

Florica Boboi, concurenta din echipa lui Sorin Bontea, a fost cea care a câștigat premiul cel mare, iar reacțiile rivalilor nu au întârziat să apară. Cu regret în glas, Adrian Stroe, unul dintre preferații finalei, a recunoscut că Flori a fost mai bună.

„Bravo, măi fetiță. A muncit fata asta la toate battle-uri. Eu spun din ce am auzit de la colegii ei. Întotdeauna spuneau că aleargă, s-a văzut că a muncit.

S-a văzut rezultatul, a avut foaia în mână, meniul, până la urmă deciziile au fost ale ei. Chefii nu au mai stat cu noi.

A meritat, înseamnă că a fost mai bună. Mă roade un pic, dar asta e. Trecem peste. Nu am meritat, nu am fost eu azi. Am omis ceva, nu știu”, a spus Adrian Stroe de la Chefi la cuțite.

De departe cea mai neașteptată reacție a avut-o Sorin Bontea. Bucătarul nici nu se gândea că marele câștigător s-a aflat în propria lui echipă.

„Doamne ferește, nu mi-a trecut prin cap o secundă. Este incredibil, nu-mi vine să cred!”, a declarat Sorin Bontea, după desemnarea câștigătorului.