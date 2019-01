Prima reacție a mamei Alinei Pușcaș după ce Gheorghe Turda s-a despărțit de iubită

Gheorghe Turda s-a despărțit de iubita lui, iar mama Alinei Pușcaș a avut și prima reacție la aflarea veștii!

Interpretul de muzică populară Gheorghe Turda (70 de ani) și Nicoleta Voicu (47 de ani) nu mai formează un cuplu. Cei doi au pus punct relației, iar acum a apărut și prima reacție a mamei Alinei Pușcaș. Gheorghe Turda și Lucia Lazăr au fost împreună timp de cinci ani, iar în 2016 au decis să meargă pe drumuri separate. (CITEȘTE ȘI: GHEORGHE TURDA A RĂBUFNIT! MOTIVUL PENTRU CARE S-A DESPĂRȚIT DE NICOLETA VOICU. “CÂND ERAM LA BAIE, ÎMI…”)

“O glumiță nevinovată despre căsătorie…Ea, căsătoria, este o relație în care o persoană are întotdeauna dreptate, iar cealaltă persoană este…bărbatul! Seară cu bucurie, frumos și bine, să aveți prieteni!”, a scris Lucia Lazăr pe contul său de socializare.

Despărțire cu reproșuri

Cei doi artiști de muzică populară s-au despărțit, nu înainte de a-și arunca mai multe reproșuri demne ar spune unii de perioada adolescenței. El o acuză de gelozie, ea îi reproşează că stătea prea mult cu telefonul mobil în mână. Celebrul solist originar din Maramureş dă vina pe Nicoleta şi spune că aceasta îl teroriza din acest punct de vedere. (VEZI ȘI: GHEORGHE TURDA, DUPĂ CE A FOST DIAGNOSTICAT CU CANCER A DOUA OARĂ: ”A FOST UN MOMENT GREU…”)

„Da, m-am despărţit de Nicoleta în urmă cu patru zile. Şi-a luat lucrurile şi s-a mutat în apartamentul ei. Mai are câteva lucruşoare pe aici. Exclud varianta unei împăcări pentru că nu se poate trăi cu ea. Era foarte geloasă, îmi urmărea telefonul şi când eram la baie, îmi răspundea la apeluri. Mă sunau colegi de breaslă, trebuia să le răspund, dar ea îmi reproşa că stau prea mult la telefon. Partea proastă e că mi-a stricat nişte relaţii importante. Ce să zic, eu nu o întrebam pe ea cine o sună, de ce doarme cu telefonul sub pernă sau de ce îl ia şi la toaletă”, a declarat Gheorghe Turda, pentru Click!.

De partea cealaltă, fosta iubită are și ea varianta ei şi spune că el e vinovat de despărţire. Nicoleta consideră că maestrul ar trebui să aprecieze că i-a fost alături în momente delicate din viaţă.

„Gheorghe Turda era foarte captivat de cariera profesională. Din timpul petrecut împreună, 99 la sută îl acorda lumii, celor care îl contactau. Stăteam împreună, iar el vorbea continuu la telefon. S-a întâmplat de nenumărate ori să se trezească dimineaţă şi în loc să mă privească, să se uite la telefon. Eu nu l-am înşelat, pentru că telefonul meu era în orice colţ din casă, însă dumnealui îl ţinea ori în buzunar, ori lângă farfuria cu ciorbă. Domnul Turda mă neglija ca femeie. Eu provin dintr-o familie înstărită, am fost răsfăţată, am dus o viaţă de domniţă şi am avut tot ce mi-am dorit. Eu nu am cerut vacanţe şi croaziere, ci afecţiune. Ca în orice cuplu, voiam plimbări în oraş, atenţie şi momentele noastre. Noi, în loc de ieşiri în doi, aveam ieşiri publice, la evenimente, la aniversări, şi totul s-a raportat la profesia lui. Prima noastră ieşire a fost aşa: «Nicoleta, trebuie să mergem la evenimentul lui Cătălin Crişan». Toate ieşirile noastre au fost aşa, iar când stăteam acasă, domnul Turda vorbea continuu la telefon”, a explicat Nicoleta tot pentru Click.