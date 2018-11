Gheorghe Turda, după ce a fost diagnosticat cu cancer a doua oară: ”A fost un moment greu…”

Gheorghe Turda a fost diagnosticat cu cancer pentru a doua oară. Artistul a mărturisit că a fost șocat la auzul veștii și a început imediat tratamentul adecvat.

Gheorghe Turda a fost diagnosticat cu cancer de piele, iar șocul a fost extrem de mare la auzul veștii. Artistul a suferit o intervenție chirurgicală care a durat aproximativ 20 de minute, iar acum este vindecat. Iubita lui însă a fost cea care s-a speriat cel mai tare. (CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI GHEORGHE TURDA A RĂBUFNIT DUPĂ CE TOT MAI MULȚI ÎI CRITICĂ DIN CAUZA DIFERENȚEI DE VÂRSTĂ DINTRE EI: „NIMENI N-O SĂ NE DESPARTĂ”)

„M-a speriat, dar s-a vindecat. Cea mai speriată a fost Nicoleta, eu sunt un tip foarte echilibrat, dar am crezut în Bunul Dumnezeu. A fost un moment mai greu, dar am trecut. Prima dată a fost acum trei ani şi jumătate când mi-a apărut un neg cât o boabă de piper. Am fost la medic, m-a operat. De acum îmnainte am voie de pălărie când merg la soare. Acum sunt vindecat de 99,9%”, a spus Gheorghe Turda la Agenția Vip. (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!)

„A fost un şoc când am auzit, dar este totul în regulă, nu este varianta periculoasă a acestei boli”, a spus Nicoleta, iubita lui Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda se iubește cu Nicoleta Voicu

După ce s-a despărțit de mama vedetei de la Antena 1, Gheorghe Turda, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică populară de la noi din țară, și-a găsit marea dragoste. Mai mult decât atât, celebrul interpret de muzică populară ne-a mărturisit că mai tânăra iubită a fost acceptată cu brațele deschise de numeroasa lui familie. ”A fost acceptată de toată familia mea. În urmă cu două zile, am ieșit cu familia la masă. Toată lumea o respectă și o apreciază. Nicoleta este minunată”, ne-a mai spus artistul. (VEZI ȘI: NICOLETA VOICU, IUBITA LUI GHEORGHE TURDA, ÎN MINIJUP ȘI TOCURI CUI!)

Atât Gheorghe Turda (70 de ani), cât Nicoleta Voicu (48 de ani) au încercat să fie cât se poate de discreți și au ținut relația departe de ochii lumi. Amândoi au traversat momente mai puțin plăcute în plan sentimental. Nicoleta a trecut printr-un divorț, în timp ce Gheorghe Turda a eșuat în ultima relație, pe care a avut-o cu mama vedetei de la Antena 1, Alina Pușcaș. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!)