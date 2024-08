Prima reacție a mamei lui Ioan Panțîru, românul care a înjunghiat o fetiță. Femeia a transmis un mesaj public!

În urmă cu doar câteva zile, Ion Panțîru (32 de ani), un român stabilit în Londra, a înjunghiat o fetiță de 11 ani – în față, gât, umăr și o încheietură a mâinii. Nenorocirea s-a petrecut într-una intre cele mai aglomerate zone din oraș, Leicester Square, martorii fiind îngroziți de cele petrecute. După incident, mama românului a transmis un mesaj public. Femeia nu își revine nici acum din șocul suferit.

Tragedia din Londra a avut loc luni, 12 august 2024, în zona Leicester Square, una dintre cele mai turistice piețe din capitală. Într-un moment de furie, din senin, Ion Parțîru s-a năpustit asupra unei fetițe de 11 ani – care era însoțită de mama ei. A înjunghiat-o de 8 ori și a suferit răni grave la față, gât, umăr și la o încheietură a mâinii. Trecătorii au intervenit la timp și l-au oprit pe român din atacul furios. După nenorocire, copila a ajuns de urgență la spital, acolo unde se află și în aceste momente. NU RATA: Filmul atacului din Londra! Un român de 32 de ani a înjunghiat o copilă în vârstă de 11 ani

Ca urmarea a multiplelor răni suferite, copila a fost supusă mai multor operații chirurgicale plastice. Marți 13 august, românul în vârstă de 32 de ani, bărbatul a ajuns în fața tribunalului Westminster, unde acesta le-a spus judecătorilor cum s-a petrecut atacul. Întreaga scenă a fost surprinsă de un agent de pază din zonă, acesta fiind cel care l-a imobilizat pe român – înainte de a ajunge autoritățile. Ion Panțîru era stabilit în Anglia de 6 ani și este tatăl unui băiețel de 4 ani. În ultimii ani, românul lucra ca șofer de TIR pe distanțe lungi.

„Am auzit un țipăt și, în momentul în care am ajuns, am văzut o persoană de vreo 30 şi ceva de ani care înjunghia un copil. Am sărit pe el. I-am prins mâna în care avea un cuțit și el l-a lăsat jos, pe asfalt. Am aruncat cuțitul departe de el, apoi m-au ajutat mai mulți trecători și l-am ţinut până au venit polițiştii”, a povestit Abdullah, agentul de pază care a salvat-o pe copilă.