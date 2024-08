Filmul atacului din Londra! Un român de 32 de ani a înjunghiat o copilă în vârstă de 11 ani

Atacul înfiorător asupra unei copile de 11 ani, în Londra, a fost făcut de un român! Ioan Panţîru a înjunghiat-o pe fiica unei turise într-una dintre cele mai aglomerate pieţe din metropolă.

Ioan Panţîru a atacat în Leicester Square, una dintre cele mai aglomerate zone din Londra, unde zilnic vin turiști. O femeie era în vacanță cu fiica ei și se plimba fix pe strada în care avea să aibă tragedia. Nimic nu avea să prevestească nenorocirea! Mama fetei, care o ţinea de mână, nu a apucat să schiţeze niciun gest în momentul în care fiica ei a fost înjunghiată. Dezlănţuit, agresorul a fost imobilizat cu mari eforturi de un agent de pază, cu ajutorul mai multor trecători.

„Am auzit un țipăt și, în momentul în care am ajuns, am văzut o persoană de vreo 30 şi ceva de ani care înjunghia un copil. Am sărit pe el. I-am prins mâna în care avea un cuțit și el l-a lăsat jos, pe asfalt. Am aruncat cuțitul departe de el, apoi m-au ajutat mai mulți trecători și l-am ţinut până au venit polițiştii”, a povestit Abdullah, agentul de pază care a salvat-o pe copilă.