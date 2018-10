Prima reacție a Simonei Trașcă după ce Loredana Chivu a ieșit plânsă de la DIICOT: ”Sunt șocată de ceea ce am auzit”

Loredana Chivu a fost săltată de DIICOT în calitate de suspect în cazul unei fraude cu carduri bancare. După mai multe ore petrecute la DIICOT, Lore a părăsit sediul debusolată şi plânsă toată. În acelaşi dosar de fraudă cu carduri este implicat şi Mihai Colesnicov, fostul iubit al Loredanei Chivu. Iar acum a apărut și prima reacție a Simonei Trașcă, buna prietenă a blondinei.

”Sunt șocată de ceea ce am auzit. Nu cred că Loredana este implicată cu ceva. Cu siguranță este o confuzie.”, a declarat Simona Trașcă pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: Cine e ajutat-o pe Loredana Chivu să treacă peste toate problemele: ”Merg mereu la el”)

Loredana Chivu a spus câte operații estetice are, de fapt: “Cinci intervenții chirurgicale”

Loredana Chivu a declarat pe canapeaua emisiunii moderată de Mihai Morar că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, fosta asistentă a lui Dan Capatos a recunoscut că și-a făcut și mai multe injectări. (CITEȘTE ȘI: FOTO HOT! Loredana Chivu le-a arătat tuturor piercingul din zona intimă! Imagini de infarct cu fosta asistentă TV!)

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. (…). Am vorbit la tine în emisiune despre problema la sâni. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. (…) Nu, nu am cercei în sâni”, a mărturisit Loredana Chivu în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.