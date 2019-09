Primarul unei comune din Vâlcea a rupt tăcerea după ce a lipsit de la festivitatea de deschidere a noului an școlar

Constantin Nicu, primarul comunei Laloșu din județul Vâlcea, a rupt tăcerea după ce a lipsit de la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Edilul a făcut public un mesaj în această după-amiază în care a explicat tot ce i s-a întâmplat.

Primarul unei comune din Vâlcea, mesaj după ce a lipsit de la festivitatea de deschidere a noului an școlar

Primarul Constantin Nicu a dezvăluit într-o postare că nu a fost prezent la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la unitatea de învățământ din localitate, pentru că directorul şcolii nu l-a invitat.

“Cer scuze părinților și copiilor din Comuna Laloșu pentru neparticiparea la deschiderea noului an scolar. Nu am fost invitat de Directorul Școlii Gimnaziale Mologești ! Vă urez pe această cale un An scolar cu multe realizări și împliniri!” este mesajul scris de Constantin Nicu pe pagina lui de Facebook.