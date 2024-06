Primele cuvinte pe care Irina i le-a rostit tatălui său, Irinel Columbeanu, când a revenit în România. Fiica Monicăi Gabor s-a confesat: „N-aș fi reușit fără tatăl meu”

Întâlnirea dintre Irina și Irinel Columbeanu a fost extrem de emoționantă. Fiica Monicăi Gabor, în vârstă de 17 ani, a revenit în România după șase ani. De altfel, adolescenta este mândră de părinții ei și îi este recunoscătoare fostului milionar de la Izvorani. Iată mai jos, în articol, o parte din confesiunile tinerei!

Irina Columbeanu a ajuns în România, iar reîntâlnirea cu tatăl ei, Irinel Columbeanu, a fost foarte emoționantă. Irinuca a revenit, după șase ani, în țara natală, iar pentru fostul milionar de la Izvorani a reprezentat o surpriză cât se poate de frumoasă. În cadrul unui interviu, fiica Monicăi Gabor și-a deschis sufletul și a vorbit, printre altele, despre relația cu părinții ei și viața peste hotare. Vă reamintim faptul că adolescenta în vârstă de 17 ani locuiește alături de mama ei, Monica Gabor (ex Columbeanu) în Statele Unite ale Americii.

Irina Columbeanu și-a pus sufletul pe tavă, într-un interviu în care apare alături de tatăl ei, fostul milionar Irinel Columbeanu. Fostul soț al Monicăi Gabor locuiește, în prezent, într-un azil din Ghermănești. De altfel, fostul milionar a mai avut parte de o surpriză, și anume revederea cu Ramona Gabor. Vezi AICI detalii. Irina Columbeanu îi este recunoscătoare tatălui ei pentru sacrificiile pe care le-a făcut. De altfel, i-a fost extrem de dor de părintele ei, dar și de România, țara ei natală. Totodată, în anii petrecuți peste hotare, în SUA, fiica Monicăi Gabor a trecut printr-un real proces de transformare, așa cum a precizat și ea.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani! E perfect momentul acesta. În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

N-aș fi reușit fără tatăl meu, a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Îți mulțumesc (n.r. spune către Irinel Columbeanu)! Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră”, a spus Irina Columbeanu, la „Fiță cu Adiță”.

„O iubesc foarte mult pe Irina! Bine ai venit în țara ta natală!”, a spus și Irinel Columbeanu, în interviu.