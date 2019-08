Primele declarații ale Anamariei Ferentz, după moartea lui Marcel Toader: ”Sincer, m-a afectat. Nu știu de ce…”

Omul de afaceri Marcel Toader a murit în urma unui stop cardiac, chiar sub privirile disperate ale prietenilor săi, care se aflau la masă cu el. Vestea a șocat pe toată lumea, inclusiv pe fosta lui soție, Anamaria Ferentz. Atunci, ea a preferat să păstreze tăcerea. Acum, însă, a oferit primele declarații după moartea fostului ei soț.

Moartea lui Marcel Toader a fost una subită și a șocat pe toată lumea. Cu toate acestea, la căpătâiul lui nu s-au înghesuit numeroasele vedete care și-au manifestat suferința prin mesaje transmise prin intermediul televiziunilor. Doar câțiva membri ai familiei și foști colegi de la Federația de Rugby au venit la capelă.

La înmormântarea omului de afaceri a fost prezentă doar una dintre cele șase soții ale lui Marcel Toader. Este vorba despre Raluca, mama unicului său copil. Anamaria Ferentz nu era în țară, iar acum a rupt tăcerea și a mărturisit cât de mare a fost șocul ei atunci când a aflat că fostul ei soț a murit.

„Bineînţeles că am aflat imediat despre Marcel, pentru că a început telefonul să sune. Noroc că eu noaptea am telefonul pe modul silenţios, dar am văzut multe apeluri pierdute de la numere din România, de la presă, multe mesaje care mă anunţau… Vestea a fost şocantă, pentru că nu te aştepţi ca un om aşa să nu mai fie într-o zi. Sincer, m-a afectat. Nu ştiu de ce, probabil pentru că orice om care trece prin viaţa noastră, indiferent cum, lasă acolo o amprentă, lasă ceva din energia lui şi de aceea normal că mi-a părut şi-mi pare foarte rău.

Condoleanţe familiei! Cred că pentru ei este îngrozitor. Nu vreau să-mi închipui cum e să treci prin astfel de tragedie. Ştiu cum e să-ţi pierzi o persoană extrem de dragă, dar să-ţi îngropi copilul, respectiv, unul dintre părinţi e teribil. Dumnezeul să-l odihnească în pace! Îmi pare rău pentru familia lui. Condoleanţe!”, a declarat Anamaria Ferentz pentru okmagazine.ro.

Mama lui Marcel Toader a aflat de la TV că fiul ei a murit

Mama afaceristului a aflat de la TV că fiul ei a murit. Femeia nu-și poate reveni nici măcar acum după pierderea suferită.

“Eram sâmbătă după-amiază acasă şi m-a sunat nepoata. Am dat şi eu telefon după ce m-a sunat nepoata. A sunat, dar nu a răspuns nimeni. Am aşteptat puţin pentru că am crezut că mă sună. Am zis să dau drumul la televizor şi scria mare cu litere galbene, Marcel a făcut infarct şi a murit. Am aşteptat să apară şi al doilea scris, am zis că este adevărat. Am avut înţepături în tot corpul, am zis că nu se poate.