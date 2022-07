Primele declarații ale Dianei Gureșoaie, după ce CANCAN.RO a dezvăluit că și-a luat un scaun în cap de la o ”calificată” bătrână: ”Am făcut plângere la Poliție”

După ce CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate incidentul de la Fattoria Herăstrău, în care Diana Gureșoaie a fost lovită cu un scaun de către o ”calificată” bătrână pe nume Luana, bruneta a făcut primele declarații. Fosta iubită a lui Cristi Tănase a depus plângere la Poliție imediat după show-ul din restaurant.

Vă reamintim că Diana Gureșoaie a ieșit alături de câțiva prieteni la restaurantul Fattoria din Herăstrău, joi seară, pentru a lua cina. Totul era bine și frumos, până când o ”calificată” bătrână și-a făcut apariția și din senin a lovit-o pe brunetă cu un scaun în umăr.

Fosta iubită a lui Cristi Tănase nu a putut reacționa la gestul făcut de Luana, o blondină care a ajuns undeva în jurul vârstei de 50 de ani, deoarece era ținută de către prietenii ei cu care se afla la masă. A apucat doar să se înjure și să se amenințe reciproc.

CITEȘTE ȘI: “PRINȚESICA TURBO”, RUPTĂ CU BĂTAIA ÎN CLUB! FOTOGRAFII INCREDIBILE! BLONDINA E “VÂNATĂ” DE MAI MULTE FETE DE ORAȘ

Sursele categoria I D.A.S (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) au dezvăluit întreg episodul: ”Gureșoaie stătea liniștită la masă cu prietenii ei. Din senin a venit Luana care vinde haine la portbagaj. A luat-o prin spatele lui Gureșoaie, a apucat un scaun și i-a dat efectiv direct în cap. Gureșoaie a căzut, dar s-a ridicat repede și a încercat să sară la gâtul Luanei, dar imediat cei prezenți s-au băgat și le-au despărțit. S-au înjurat rău de tot, s-au amenințat, dar până la urmă Luana a plecat. Totul a durat câteva zeci de secunde”.

Diana Gureșoaie a depus plângere la Poliție

La scurt timp după acest incident, Diana a dat o fugă la Poliție pentru a depune plângere împotriva femeii care a lovit-o din adins. Deși multă lume i-a spus că nu ar fi ok să meargă la secție, pentru că a mai avut antecedente, bruneta a spus că are cazierul curat.

„Eu am cazierul curat. Păi nici de data asta nu am voie să depun plângere, când sunt o victimă?”, a mărturisit Diana Gureșoaie, pentru Fanatik.

Ce spune Diana Gureșoaie despre recentul incident

Bruneta a spus că nu și-a dorit să vorbească despre acest subiect, deoarece tatăl ei are probleme cu inima și s-ar fi supărat dacă citea în presă informații despre un nou scandal cu fiica lui. Mai mult, Diana susține că nu o cunoaște pe blondina care a atacat-o în timp ce se afla la masă cu prietenii.

„Sunt în regulă. Nu am avut o altercație cu nimeni. M-am săturat să zică lumea de altercațiile pe care nu le provoc eu. A venit o doamnă de 50 de ani care m-a lovit din senin. Eu nu am făcut nimic. M-a lovit cu scaunul pe umăr. Am făcut și plângere la Poliție.

Nu am vrut să spun nimic despre asta până acum deoarece tata are probleme cu inima și cine știe ce ar fi crezut că s-a întâmplat. Sunt bine, nu m-am bătut eu cu nimeni. Nici măcar nu am putut să ripostez. N-am putut să reacționez pentru că mă ținea cineva de mâini. De data asta chiar sunt o victimă. Poliția sper să își facă treabă.

Eu nu știu cine e femeia aia. Mi-a zis doar că o să văd eu cine e ea”, a mai declarat Diana.

VEZI ȘI: SOȚIE CELEBRĂ DE FOTBALIST ȘI UN ȘMECHER DIN ORAȘ S-AU LUAT TARE LA UN CELEBRU RESTAURANT! MANELE + PAHARE-N CAP + ȘUCĂR MARE ÎN INIMA HERĂSTRĂULUI!