Primele declarații ale Gabrielei Cristea după ce a ajuns cu Iris la spital: ”Făcuse febră 38,1 şi ne-am trezit în urmă cu jumătate de oră că a făcut iarăşi 39”

Gabriela Cristea a dar și primele declarații după ce a ajuns cu micuța Iris la spital. Medicii au decis ca fiica prezentatoarei TV să mai rămână o noapte sub supravegherea lor.

Fiica cea mică a Gabrielei Cristea a împlinit ieri șase luni, iar familia vedetei trebuia să sărbătorească acest eveniment, însă… lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Iris Thea Selena a făcut febră și a ajuns, de urgență, la spital. Micuța a făcut febră foarte mare, iar din cauză că nu a scăzut și a mai avut câteva episoade, medicii au decis ca Iris să mai rămână o noapte sub supravegherea lor. (CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE GABRIELA CRISTEA S-A ÎMBRĂCAT ÎN ROCHIE DE MIREASĂ LA BOTEZUL FETIȚEI SALE)

”Încă suntem în spital. Trebuia să ne externăm în seara asta, dacă Iris nu făcea febră. Din păcate, cel mai frumos scenariu nu s-a adeverit. Rămânem în continuare pentru că nu e de glumă, mai ales când e vorba de un nou-născut. Ea încă intră la capitolul bebeluş-sugar. Ieri, când a făcut şase luni, s-au şi declanşat toate problemele. Nu se ştie ce a declanşat, dar înţeleg că există această situaţie în Bucureşti… e perioada.

Ea are, de fapt, o enteroviroză. Teoretic, ar trebui să facă aşa ceva dacă a mâncat ceva stricat. Dar ea mănâncă lăptic de la mami, exclusiv. Înţeleg că este un virus care se poate lua din aer. Le recomand mămicilor să nu stea pe gânduri. E prima dată când Iris are o problemă de genul.

Am zis să o vadă medic pentru că totuşi e foarte mică. Pe drum, când mergeam spre spital, a regurgitat. Am oprit maşina în mijlocul intersecţiei. A luat-o Tavi în braţe. Am ajuns la spital şi am primit recomandare de internare instantaneu. Ea a făcut febră 38,9 şi am hotărât să plecăm. Între timp, i-am scăzut febra şi am plecat spre spital cu o stare de febră de 37,4. Azi dimineaţă a făcut 39,5. Acum, seara, am avut cu ea un episod. Făcuse febră 38,1 şi ne-am trezit în urmă cu jumătate de oră că a făcut iarăşi 39. Tocmai de asta am primit recomandare din partea medicilor să mai stăm o noapte”, a mărturisit Gabriela Cristea la “Răi Da Buni”.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au făcut cununia civilă pe 30 aprilie 2015 la Casa de Căsătorii a Sectorului 4 din București. Pe atunci prezentatoarea avea 40 de ani, iar artistul 35 și, în urma ceremoniei, ea a luat numele soțului său în buletin, însă, numele de scenă l-a păstrat. Cei doi soți au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA I-A SPUS LUI TAVI CLONDA TOT CE CREDE CU ADEVĂRAT DESPRE EL, CHIAR DE ZIUA LUI! FANII AU RĂMAS ȘOCAȚI DE MESAJ)

Fosta prezentatoare TV și soțul ei s-au căsătorit religios pe 25 august 2019, iar nașii lor sunt: Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu.