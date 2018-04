Loredana Chivu ar fi încercat să se sinucidă zilele trecute, după mega-scandal pe care l-a făcut în fața blocului său, pentru că iubitul voia să o părăsească. Loredana a povestit că a fost la un pas de moarte, dar nu a încercat să se sinucidă. A luat o doză mai mare de somnifere fiindcă îţi dorea să doarmă, dar nu reuşea.

„N-am încercat să mă sinucid, de patru ani iau nişte somnifere am probleme cu somnul, eram cam supărată, fiind agitată nu îşi făceau efectul. Am mărit doza fără să îmi dau seama. Am fost la un pas de moarte. Nu mai puteam să respir, nu mai puteam să îmi mişc mâinile şi picioare, nu îmi puteam să deblochez telefonul. Am reuşit să îmi anunţ o prietenă să cheme salvarea.

M-am târât pe jos şi am deschis uşa, ca ambulanţa să aibă pe unde să intre, aveam tensiunea foarte mică, am stat sub prefuzii. Când sunt supărată mă duc să dorm, aşa mă calmez. Nu aş da vina pe cineva. Eu sunt responsabilă de deciziile mele, eu am luat acele somnifere.

Avem în spate patru ani, îţi mai verşi nervii, ne-am certat. Scandaul s-a întâmplat înainte să plece de acasă, apoi eu m-am pus să dorm, am vrut să vorbesc cu el şi am coborât la maşină. Stăteam pe vine pentru a ajunge la nivelul lui, eu am vrut să clarific cu el situaţia, i-am găsit nişte mesaje cu alte domnişoare. Nu ne mai împăcăm,” a spus Loredana Chivu, la emisiunea ”Răi, da Buni”, prezentată de Mihai Morar.