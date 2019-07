Primele declarații ale lui Cătălin Botezatu despre intervenția chirurgicală la care a fost supus: ”Norocul meu a fost că…”

Cătălin Botezatu s-a confruntat cu o problemă de sănătate, motiv pentru care celebrul designer a ajuns pe mâna medicilor. Iar, acum, ne-a oferit primele declarații în legătură cu intervenția chirurgicală la care a fost supus.

Cătălin Botezatu a ajuns pe mâna medicilor. Celebrul designer nu s-a simțit foarte bine, iar toată lumea a fost îngrijorată atunci când acesta a publicat, pe contul său de Facebook, o fotografie de pe patul de spital. Ei bine, Cătălin Botezatu a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre intervenția la care a fost supus.

”M-am prezentat la spital pentru că nu m-am simțit bine, dar nu aveam simptomele specifice apendicitei. Norocul meu a fost că doctorul Brașoveanu și echipa sa și-au dat seama ce am și imediat am intrat în sala de operații. Puteam să stau liniștit și îmi exploda apendicele. Putea să fie mult mai rău. Acum totul e bine, dar să văd cum o să fie cu recuperarea. Asta e partea dificilă”, a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cătălin Botezatu, despre cine l-a inspirat să aibă grijă de aspectul său fizic

Designerul vestimentar a vorbit, recent, despre persoanele care l-au inspirat, încă din copilărie, pentru a avea mare grijă de aspectul său fizic, cât și despre pașii pe care îi urmează zilnic pentru a arăta ca scos din cutie de fiecare dată când iese în public.

Cătălin Botezatu dezvăluie că mama lui a fost cea care i-a dat primele sfaturi de îngrijire, încă din copilărie.

“Țin minte că avea o cremă specială, făcută în farmacie de o prietenă a ei, pe care o folosea și care avea efecte uimitoare. Cu timpul, crescând, am adaptat ceea ce mă învățase mama mea, am avut grijă să îmi cumpăr produse de calitate. Nu am încetat niciodată să am grijă de mine. Este o formă de respect pentru mine și pentru cei din jurul meu“, a declarat designerul într-un interviu acordat pentru Top Line.