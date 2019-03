Primele declarații ale lui Catrinel Sandu, după ce tatăl ei a suferit un accident vascular: ”Cred că cineva acolo Sus îl iubeşte”

După ce tatăl ei a suferit un accident vascular și a fost operat de urgență, Catrinel Sandu a oferit și primele declarații despre starea de sănătate a părintelui ei.

Tatăl lui Catrinel Sandu a suferit un accident vascultar, un diagnostic crunt, care a picat ca un trăsnet în familie. În cursul zilei de 20 martie, Nicu Sandu a fost la grădină, la conacul pe care îl deţine la marginea Capitalei ca să îl pregătească pentru vizita fiicei lui și a ginerelui său. În această dimineață, părintele lui Catrinel Sandu a fost găsit amorțit de un vecin care a venit la el.

Catrinel Sandu a oferit primele declarații despre starea de sănătate a tatălui ei și speră să se întoarcî cât mai repede în țară pentru a-i fi alături acestuia.

„M-am trezit la patru dimineaţă, am primit un telefon de la mama şi am aflat ce s-a întâmplat. De atunci şi până acum am stat numai pe telefoane cu emoţii cu lacrimi (plânge). Acum două săptămâni a fost la mine, ne-am văzut. Era bine. Am vorbit cu el la telefon ieri. Era foarte bine, era foarte vesel. A fost o zi cumplită, cu multe telefoane, speranţe. A fost cred că cineva acolo sus, il iubeşte. A ajuns pe nişte mâini foarte bine.

A ajuns la acelaşi spital unde m-am operat eu. Din fericire, avem nişte doctori extraordinari. (…) El nu era acasă. Era singur acolo, fericirea a făcut ca vecinul nostru să se ducă să îi spună ceva şi a găsit uşa neînchisă. Lui i-a fost rău dar nu a vrut să spună nimănui, l-a găsit în pat. Abia vorbea, nu articula cuvintele. A spus că simte mâna stângă şi piciorul stâng amorţite. Vecinul şi-a dat seama că a fost ceva foarte grav, a sunat la salvare. De acolo a început totul. (…) El a avut un bypass acum cinci ani de zile, tratat, totul a fost foarte bine”, a spus Catrinel Sandu pentru un post de televiziune.

Catrinel Sandu a divorţat de tatăl fiicelor sale, după ce a fost înşelată

Catrinel Sandu şi fostul tenismen Gabriel Trifu au decis să pună punct mariajului lor la începutul acestui an. Ei au avut o relație de 11 ani. Vedeta a mărturisit că fostul soţ a avut o relaţie în paralel. Catrinel Sandu şi Gabriel Trifu au împreună două fetiţe, care locuiesc alături de mama lor.

În prezent, Catrinel Sandu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Steve Schroeter, medic stomatolog și tată a doi băieți. Românca a fost cerută de soție de american în vara lui 2018 și, ulterior, s-au căsătorit în secret. Ei locuiesc în Sarasota, Florida. Sara și Lara, fiicele vedetei, se înțeleg foarte bine cu tatăl vitreg.