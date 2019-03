Catrinel Sandu, strigăt disperat de ajutor: “Nu am scris niciodată un astfel de mesaj”

Momente critice în familia lui Catrinel Sandu! Tatăl vedetei este operat de urgență în această după-amiază, iar intervenția chirurgicală este una extrem de dificilă, astfel că ea s-a decis să ceară ajutorul pritenilor, dar și pe cel al fanilor. Deși i-a fost foarte greu să aștearnă câteva gânduri pe Internet, a făcut un apel ca oamenii să se roage pentru sănătatea părintelui ei.

Citește și: Catrinel Sandu s-a căsătorit în secret!

Tatăl lui Catrinel Sandu, operat de urgență astăzi

Potrivit postării făcută publică de Catrinel Sandu, tatăl ei se află internat la Spitalul Colentina din București. Ea nu a spus nimic despre diagnosticul sau boala cu care se luptă părintele său, Nicu Sandu.

“Nu am scris niciodată astfel de mesaj, dar am citit şi m-am rugat când am văzut la alţi prieteni pe pagină. Am nevoie, de fapt, tatăl meu, Nicu Sandu, are nevoie de toate gândurile şi rugăciunile voastre. În câteva ore întră într-o operaţie foarte grea la Spitalul Colentina.Vă rog să ne rugăm să fie totul bine. Doamne ajută” este mesajul scris de Catrinel Sandu pe reţelele de socializare.

Citește și: Diagnosticul crunt primit de tatăl lui Catrinel Sandu. El este operat de urgență

“❤️??❤️??❤️ Doamne ajută!!! Love u (n.r.: Te iubesc)!!! @catisandu”, “? Bunul Dumnezeu îl va ajuta să treacă cu bine peste toate încercările! Ne rugăm pentru dânsul! Amin! ❤️”, “Sănătate multă ???? Doamne ajută??” sunt trei dintre comentariile lăsate de cei care o iubesc și o apreciază pe vedetă.

Catrinel Sandu a divorţat de tatăl fiicelor sale, după ce a fost înşelată

Catrinel Sandu şi fostul tenismen Gabriel Trifu au decis să pună punct mariajului lor la începutul acestui an. Ei au avut o relație de 11 ani. Vedeta a mărturisit că fostul soţ a avut o relaţie în paralel. Catrinel Sandu şi Gabriel Trifu au împreună două fetiţe, care locuiesc alături de mama lor.

În prezent, Catrinel Sandu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Steve Schroeter, medic stomatolog și tată a doi băieți. Românca a fost cerută de soție de american în vara lui 2018 și, ulterior, s-au căsătorit în secret. Ei locuiesc în Sarasota, Florida. Sara și Lara, fiicele vedetei, se înțeleg foarte bine cu tatăl vitreg.