Primele declarații ale lui Christian Eriksen, jucătorul danez care era să moară pe teren: „Nu mă voi da bătut”

Christian Eriksen, jucătorul danez de fotbal care a fost la un pas să moară pe teren în timpul meciului pe care echipa sa îl juca împotriva Finlandei, a vorbit pentru prima dată despre experiența pe care a avut-o.

În minutul 43 al partidei de la Euro 2020, Eriksen s-a prăbușit pe gazon, suferind un stop cardiorespirator. Resuscitat chiar acolo, pe teren, de medicii naționalei daneze, fotbalistul a fost salvat. Acum se află internat într-un spital, fiind în afara oricărui pericol.

De pe patul de spital, Christian Eriksen le mulțumește tuturor celor care s-au rugat pentru viața sa. „Vă mulțumesc! Nu mă voi da bătut! Mă simt bine acum, dar vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut pentru mine”, a fost mesajul pe care Eriksen a insistat să-l transmită, conform Gazzetta dello Sport, citată de Gândul.ro.

Ce spune medicul echipei despre ce i s-a întâmplat jucătorului

Medicul echipei, Martin Boesen, a dat detalii despre clipele teribile prin care a trecut Christian Eriksen:

„Când am ajuns, respira. Dar situația s-a înrăutățit brusc. Nu mai avea puls. Am pornit masajul cardiac. Christian s-a agățat de viață. L-am readus printre noi și am vorbit cu el înainte de a-l transporta la spital”.

Ce înseamnă că un om este stabil? Inima bate, e conștient și răspunde într-un mod edificator. Nu avem nicio explicație pentru ce s-a petrecut. La un moment dat, Christian era mort. Cât de aproape am fost de un dezastru? Nu știu, nu pot răspunde” – Martin Boesen, medicul echipei Danemarcei.

Nu se știe dacă va mai juca fotbal

Profesor la catedra de Cardiologia Sportului din cadrul St George’s University (Londra), Sanjay Sharma este cel care l-a monitorizat pe Eriksen cât timp a jucat pentru Tottenham. Acum, prof. dr. Sanjay Sharma spune că există și o parte bună în tot ce s-a întâmplat: „Vestea bună? Eriksen trăiește! Vestea rea e că ar putea însemna finalul carierei lui. Nu știu dacă va mai putea juca fotbal vreodată”.

M-am gândit: «Oh, Doamne! A fost ceva ce mi-a scăpat?». Am revăzut toate testele și totul arată perfect. Din ziua în care el a venit la Londra, eu l-am examinat în fiecare an. A fost absolut normal. Nu am detectat nicio afecțiune cardiacă” – Sanjay Sharma, profesor doctor la St George’s University.