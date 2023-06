Între Șerban Copoț și magicianul Robert Tudor ar fi avut loc un scandal în toată regula, zilele trecute. Totul din cauza faptului că fostul concurent al emisiunii Românii au talent i-ar putea pune în pericol poziția fostului membru Animal X, în cadrul emisiunii iUmor. Informația s-a rostogolit în spațiul public vreme de câteva zile, însă, acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Șerban Copoț, dar și Robert Tudor și-au spus punctele de vedere cu privire la scandalul din culisele show-ului de la Antena 1. Și în timp ce fostul membru Animal X neagă conflictul, fostul concurent de la RMA recunoaște voalat.

În interiorul televiziunii aparținătoare trustului Intact au avut loc, de-a lungul timpului, mai multe scandaluri care au zguduit din temelii showbizul autohton. Cei care au spart gheața au fost nimeni alții decât Mihai Bendeac și Cheloo, iar scandalul a culminat cu „dezertarea” actorului din cadrul emisiunii iUmor, fapt dezvăluit, în exclusivitate, de CANCAN.RO (vezi AICI detalii). Zilele trecute, publicația noastră a devoalat un alt conflict ce a avut loc în cadrul aceleiași televiziuni, doar că protagoniștii sunt participanți în cadrul unei alte emisiuni. CRBL și Valentin Sanfira, „rivali” în platoul Te cunosc de undeva!, s-au luat la ceartă din cauza unui semn obscen arătat de soțul Codruței Filip partenerului de concurs al lui Radu Țibulcă (vezi AICI scandalul). Recent, însă, „războiul” s-a întors la iUmor, iar protagoniștii ar fi fost Șerban Copoț și magicianul Robert Tudor, colegi de platou la Antena 1.

„Tot ce faci rău, se întoarce împotriva ta”

În exclusivitate pentru publicația noastră, Șerban Copoț a negat vehement că între el și magicianul Robert Tudor ar fi avut loc un conflict în culisele emisiunii iUmor.

“Nu e adevărat (nr. râde). Nu, mă, de unde?! Ce scandal să am cu omul ăla? Nu știu de unde a pornit bazaconia asta. Doamne ajută (nr. să-i ia locul Robert Tudor la iUmor), dar ce, depinde de noi treaba asta?! El acolo a venit cu noi trei, cum să-mi ia mie locul. N-are sens. Nu vezi că n-are logică ce se spune acolo, în articolul ăla?! N-are niciun fel de logică. De ce aș fi eu în pericol că ar fi venit el sau altcineva? Fiecare e cu treaba lui acolo. O prostie de articol scoasă… nu știu de unde a ieșit. Doamne, Maica Domnului, nu știu. Imaginație foarte multă. Eu sunt un om foarte pacifist. Treaba lor. Tot ce faci rău, se întoarce împotriva ta. Eu am treabă cu familia, am alte scheme, am alte treburi”, a declarat Șerban Copoț, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Magicianul Robert Tudor așteaptă discuția cu șefii

Fostul concurent al emisiunii Românii au talent n-a contestat, însă, existența unui scandal între el și colegul său, Șerban Copoț, și a menționat că așteaptă o discuție pe care s-o poarte cu producătorii emisiunii iUmor.

„Nu vreau să spun prea multe. Trebuie să mă întâlnesc întâi cu producătorii. Încă nu am voie să dau amănunte. Nu știu ce se va întâmpla, vom vedea”, a declarat, la rândul său, magicianul Robert Tudor, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

