Dezvăluirile făcute de Magicianul Robert Tudor! Puțini îi cunosc drama prin care a trecut: „Mama nu m-a vrut”

Magicianul Robert Tudor mărturisea, în cadrul unui interviu, detalii mai puțin cunoscute din viața personală. Deși pe scenă este, întotdeauna, cu zâmbetul pe buze și reușește să „smulgă” aplauze și râsete din partea oamenilor, puțini sunt cei care cunosc faptul că a trăit o dramă. Robert Tudor a mărturisit că, atunci când mama lui era gravidă, ar fi dorit să renunțe la sarcină. Magicianul a mai mărturisit faptul că nașterea lui a fost, practic, un miracol! Însă, pentru nicio secundă nu și-a condamnat mama pentru gestul pe care ar fi vrut să îl facă.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama. Prima dată cu lingura, să bage lingura ca să avorteze. A sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1. (…) Trebuia să plece cu tata cu mașina și, apoi, a început să plouă afară și nu mai pornea mașina. Voia să meargă să mă avorteze la o femeie care făcea chestii din astea. Așa se făcea atunci în 84”, a mărturisit Robert Tudor, în cadrul unui podcast.

Magicianul Robert Tudor și-a ținut departe familia de ochii curioșilor

Robert Tudor este foarte discret cu viața de familie și, de multe ori, a dorit să își țină familia „ascunsă” de ochii curioșilor. Este căsătorit de ani de zile cu Elena Tudor și au împreună doi copii. Cei doi sunt extrem de fericiți împreună.

